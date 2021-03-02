بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

أعلن المغرب، الإثنين، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط، جراء “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها، إن “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.

ولم توضح الرسالة، طبيعة “الخلافات” التي تحدثت عنها.

وقال خالد يايموت الباحث المغربي في العلاقات الدولية للأناضول إن قطع الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية له علاقة بقضية إقليم الصحراء.

وأضاف أن المغرب لديه مشكلة مع ألمانيا في نقطتين أساسيتين، الأولى هي التعامل الألماني من الناحية التقنية والعسكرية مع الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو. والثانية هي “وقوف ألمانيا ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوربي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.