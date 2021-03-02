اليمن.. اتهام ضابط إماراتي بإدارة عمليات اغتيال في شبوة (فيديو)

اتهمت قوات أمنية يمنية، اليوم الثلاثاء، ضابطا إماراتيا بإدارة عمليات اغتيال وفوضى في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن قوات الأمن الخاصة بالمحافظة -نشرته عبر حسابها على فيسبوك- إن “عددا من المتهمين (قُبِضَ عليهم سابقًا) كشفوا عن الشخصية التي تدير عمليات الفوضى واستهداف أفراد الجيش والأمن وعمليات اغتيال بالمحافظة”.

وأضاف “اعترف المتهمون بإدارة ملف الفوضى وعمليات التمويل من قبل ضابط إماراتي يدعى أبو محمد، يُشرف ويتابع عمل أعضاء الخلايا ويزوّدهم بالمبالغ المالية لتنفيذ الأعمال التخريبية في المحافظة”.

وأشار إلى أن المتهمين كشفوا تفاصيل مخططات استهداف مواقع عسكرية وتنفيذ اغتيالات لقيادات في الشرعية بالمحافظة وتجنيد أفراد داخل الوحدات العسكرية لإثارة الفوضى.

وكشف المتهمون عن “أعضاء خلية مكلفة بزراعة الألغام والعبوات الناسفة علاوة على تلقيهم مبالغ مالية مقابل كل عملية ينفذونها” وفق البيان.

ولم يتطرق البيان نفسه إلى تفاصيل عن الضابط الإماراتي أو مكان وجوده فيما لم يصدر تعقيب أبو ظبي التي سبق وأكدت حرصها على استقرار وأمن اليمن.

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، فيما تنفي أبو ظبي مثل هذه الاتهامات.

وتشارك الإمارات بصورة رئيسية في التحالف الذي يواجه الحوثيين دعما للقوات الحكومية منذ مارس/آذار 2015.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.