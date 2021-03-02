إنستغرام تطلق ميزة جديدة لمنافسة “كلوب هاوس”

يعتزم تطبيق إنستغرام الالتحاق بموجة المحادثات الحية التي تزداد شعبيتها على المنصات الاجتماعية، ليحذو في ذلك الشركة الأم فيسبوك وتطبيقات التواصل الصاعدة مثل شبكة كلوب هاوس.

وأطلقت إنستغرام، أمس الإثنين، “الغرف الحية” التي تتيح للمستخدم تصوير نفسه والبث الحي للمحادثات مع آخرين بحد أقصى يبلغ أربعة اشخاص.

وقالت إنستغرام في بيان إنها تأمل من ذلك في “فتح الباب لمزيد من الفرص الإبداعية كإنشاء برنامج حواري وعزف الموسيقى وتنفيذ أعمال مع فنانين آخرين وتنظيم جلسات أسئلة وأجوبة أكثر حيوية أو تمكين المستخدم من إعطاء دروس خصوصية لمتابعيه”.

وكانت الشبكة الاجتماعية التي استندت في نجاحها على الصور ومقاطع الفيديو تعد أساسا أداة للبث المباشر، لكن المشاركة فيها كانت متاحة لمستخدِمَين اثنين فحسب، إلا أن الزيادة الكبيرة في الاستخدامات الرقمية بفعل جائحة كوفيد-19 شجعتها على إضافة ميزات جديدة في الآونة الأخيرة مثلما فعلت تطبيقات عدة منافِسة.

وشهد استخدام البث المباشر نهضة واسعة على مختلف المنصات.

وعلى غرار تطبيق (زوم) للمؤتمرات المرئية استحدثت منصات أخرى خيارات مماثلة أو وسعت تلك الموجودة لديها أصلًا لإتاحة عقد اجتماعات تضم بعض المستخدمين أو العشرات منهم سواء أكانت مغلقة أم مفتوحة للجمهور.

وتخطط إنستغرام كذلك لإضافة أدوات صوتية وخيارات تحكم لتحسين إدارة المحادثات.