وقفة داخل البرلمان التونسي احتجاجا على ممارسات عبير موسي (فيديو)

استأنف مجلس نواب الشعب التونسي جلساته اليوم الجمعة بعد تأجيلها بسبب وقفة احتجاجية ضد ممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.

وكان البرلمان التونسي أدان ما وصفه بتعمد عبير موسي “تعطيل أعماله وضرب هيبة الدولة”.

وندد البرلمان في بيان “بما أقدمت عليه رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا من أصل 217) منذ بداية الدورة النيابية الحالية، والذي بلغ ذروته يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري، من أعمال وممارسات مشينة وخارجة عن القانون”.

وأشار إلى أن “ممارسات موسي تمثلت في تعمد تعطيل حسن السير العادي لعمل أهم مؤسسة دستورية في البلاد عبر إرباك سير الجلسات العامة وتعطيل أشغال لجنة الحقوق والحريات واجتماعات البرلمان”.

وأضاف البيان “كما عمدت موسي إلى تعطيل عمل الإدارة البرلمانية والضغط على عموم موظفيها وتشويه صورهم والاستنقاص مما يقدموه من أعمال لفائدة البرلمان”.

وعبر البرلمان عن “التعاطف الشديد مع عمال المجلس وخاصة عاملة نظافة تعرضت إلى ادعاء باطل وخبيث وتشويه مرفوض ومدان قامت به موسي”، متعهدا “باستقبال هذه السيدة (عاملة النظافة) والعمل على رد الاعتبار لها ولعائلتها الكريمة”.

وأعرب عن “تضامنه المطلق مع الصحفي سرحان الشيخاوي الذي يغطّي أعمال البرلمان طيلة عقد كامل وتميّز بمهنية عالية وأخلاق رفيعة، لتأتي موسي وترميه ببليّة خبيثة وشبهة دنيئة مسّت شرف الجسم الصحفي بهتانا وظلما”.

وفي وقت سابق الخميس، أصدر رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرارا يقضي بمنع عبير موسي من المشاركة في اجتماع المكتب بسبب تعمدها تعطيل أعمال البرلمان والإساءة لموظفي البرلمان والصحفيين.

ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به عبير موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

يذكر أن موسي طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.