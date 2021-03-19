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سياسة|تركيا

أردوغان ينتقد تصريحات بايدن بحق بوتين.. ماذا قال؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202103:12 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي وصفه فيها بأنه قاتل “لا تناسب رئيسا” و”غير مقبولة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وكان بايدن قد رد على سؤال طُرح عليه خلال مقابلة مع قناة (إيه بي سي) يوم الأربعاء عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل قائلا “أعتقد ذلك” مما دفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى متدن جديد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الخميس، إن بايدن ليس نادما على وصف بوتين بالقاتل.

وتركيا والولايات التحدة عضوان في حلف شمال الأطلسي رغم أن بايدن وأردوغان لم يتحدثا معا منذ وصول بايدن للرئاسة في يناير/كانون الثاني.

وقال بوتين أمس الخميس إن الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم. وأضاف متهكمًا أنه يتمنى للرئيس الأمريكي الصحة.

وفي إشارة إلى حديث بايدن عنه، قال بوتين “الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة”، وأضاف “القيادة الأمريكية مصممة على تشكيل علاقاتها بروسيا وفق شروطها ونحن سنعمل معهم وفق شروطنا”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن تصريحات الرئيس الأمريكي “سيئة جداً، ومن الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات ببلدنا” وأضاف “من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً”.

وغادر السفير الروسي لدى واشنطن الولايات المتحدة متوجها إلى موسكو لإجراء مشاورات حول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية بعد تصريحات بايدن.

المصدر : وكالات

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