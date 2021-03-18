مصر.. غليان في القليوبية واحتجاجات بعد مقتل شاب على يد ضابط شرطة (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرات أهالي قرية منشأة الكرام بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية احتجاجا على مقتل شاب على يد ضابط شرطة.

وبحسب رواية الأهالي وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قتل الشاب محمد يوسف (34 عامًا) على يد ضابط شرطة من قسم شرطة شبين القناطر، إذ دخل برفقة 2 من أمناء الشرطة على الشاب في مكان عمله في محل للدواجن وقام الضابط بضربه بمؤخرة مسدسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه مقتولًا.

لقد أثار مقتل الشاب محمد يوسف غضب أهالي القرية الذين تظاهروا بالمئات مرددين هتافات من قبيل “عايزين حقه” و”الداخلية حرامية” و”الداخلية بلطجية”.

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام أهالي القرية بطرد النائب البرلماني محمود بدر الشهير بـ “بانجو” من القرية وسط موجة من السباب والشتائم ومحاولة البعض الاعتداء عليه بالضرب.

غضب عارم

اجتاحت موجة غضب عارمة منصات التواصل الاجتماعي عقب مقتل الشاب محمد يوسف وكتب الحقوق هيثم أبو خليل عبر حسابه على تويتر “حقوق الإنسان فين؟ استشهاد محمد يوسف عبدالعزيز 34 عامًا نتيجة اعتداء حتي الموت علي رأسه بكعب طبنجة من ضابط مباحث مركز شبين القناطر داخل المحل الذي يملكه في قرية منشأة الكرام”.

وتابع “غضب عارم بين الأهالي والاعتداء بالضرب علي محمود بانجو وطرده عند محاولته تهدئة الغاضبين!”.

#حقوق_الإنسان فين

يا ولاد الكلب؟

إستشهاد محمد يوسف عبدالعزيز

34 عام

نتيجة إعتداء حتي الموت علي رأسه بكعب طبنجة من ضابط مباحث مركز شبين القناطر داخل المحل الذي يملكه في قرية منشاة الكرام

وغضب عارم بين الأهالي

والإعتداء بالضرب علي محمود بانجو وطرده عند محاولته تهدئة الغاضبين! pic.twitter.com/MStcRhpUIR — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 18, 2021

وكتب الإعلامي أحمد عطوان “نظام السيسي مستاء من بيان أممي حول إهدار حقوق الإنسان في مصر ومن أجل تقديم الدليل على أنه يراعي الحقوق والواجبات الإنسانية للمصريين قام ضابط شرطة بمركزشبين القناطر بقتل شاب 34 عامًا يعمل في محل للدواجن بضربه بكعب مسدسه حتى لفظ أنفاسه بقرية منشأة الكرام”.

نظام #السيسي مستاء من بيان أممي حول إهدار حقوق الإنسان في #مصر

ومن أجل تقديم الدليل على أنه يراعي الحقوق والواجبات الإنسانية للمصريين قام ضابط شرطة بمركز #شبين_القناطر بقتل شاب 34 عاما يعمل في محل للدواجن بضربه بكعب مسدسه حتى لفظ أنفاسه بقرية #منشأة_الكرام #الداخليه_بلطجيه — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) March 18, 2021

بينما كتب الإعلامي مسعد البربري “مقتل الشاب محمد يوسف على يد أحد ضابط وزارة الداخلية بقرية منشأة الكرام بالقليوبية”.

وتابع “شهود عيان: الضابط اعتدي علي الشاب بالضرب المبرح حتى الموت داخل محل عمله أهالي قرية منشأة الكرام بالقليوبية يطالبون بتقديم الضابط الهارب للمحاكمة ويهتفون ضد عنف وزارة الداخلية”.

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مقتل الشاب #محمد_يوسف على يد أحد ضابط وزارة الداخلية بقرية منشأة الكرام بالقليوبية شهود عيان: الضابط اعتدي علي الشاب بالضرب المبرح حتى الموت داخل محل عمله أهالي قرية #منشأة_الكرام بالقليوبية يطالبون بتقديم الضابط الهارب للمحاكمة ويهتفون ضد عنف وزارة الداخلية#مصر — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) March 18, 2021

إدانة دولية

تأتي حادثة مقتل الشاب محمد يوسف بعد أيام من انتقاد حاد لوضح حقوق الإنسان في مصر من قبل 31 دولة أصدرت بيانا مشتركا الجمعة الماضي.

وطالب البيان الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما حث البيان القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.

فيه شاب من شباب قرية منشأة الكرام اسمه محمد يوسف

اتقتل على ايد ظايط من قسم القناطر الخيرية داخل احد المحلات ثم هرب احتمى بالقسم ،، محمود بانجو حاول يهدي الناس قاموا فاقعينه علقه سخنه

ربنا يرحمنا من ذل قلة الحيلة و هوان المصري فوطنه — ᏁᎧᎧᏒ 🧸 نـور (@Noor25j) March 18, 2021

وقالت سفيرة فنلندا لدى مجلس حقوق الإنسان كيرستي كاوبي إننا “نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني -بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان- للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.

أهالي قرية "#منشأة_الكرام" الغاضبين يقومون بضرب وطرد البرلماني #محمود_بدر بعد مقتل شاب على يد #الشرطة ومحاولة تدخله للتهدئة https://t.co/bSY1pyaof9 — حسن عبدالرحمن (@ha5153422) March 18, 2021

وقال ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة كيفن ويلان إن وضع حقوق الإنسان يتدهور بشدة، ومنذ 7 سنوات هذا أول تحرك جماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، و”هذه خطوة في غاية الأهمية، ونحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك”.