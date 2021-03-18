لبنان.. عون يلتقي الحريري اليوم بعد تبادل اتهامات بشأن تشكيل الحكومة

يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا لبحث مستجدات تشكيل الحكومة، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية، ويأتي ذلك بعدما تبادل الطرفان أمس اتهامات بشأن تعطيل تشكيل الحكومة.

وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا مقتضبا جاء فيه “حدد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعدا للرئيس المكلف سعد الحريري، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس”، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف البيان “إن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملا تصورا لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصا بذلك عبر اشهر التكليف الخمسة”.

تخيير

وكان عون قد وضع مساء أمس الأربعاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيارين: إما تشكيل الحكومة بشكل فوري أو التنحي عن المهمة التي كلف بها في أكتوبر/تشرين الأول، وحالت التجاذبات السياسية دون إتمامها.

دعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف الى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علّنا ننقذ لبنان — General Michel Aoun (@General_Aoun) March 17, 2021

وسارع الحريري إلى الرد على عون، متهما إياه بالتعطيل، إلا أنه أبدى استعداده لزيارته مجدداً لبحث تشكيلة حكومية، مطالبًا إياه في حال عدم موافقته، إفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

صدر عن الرئيس المكلف سعد الحريري البيان التالي: بعد اسابيع عديدة على تقديمي تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والشروع باعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ في بيروت، (١/٨) — Saad Hariri (@saadhariri) March 17, 2021

ويعكس تصعيد المسؤولَين حجم الأزمة السياسية في لبنان، التي من شأنها أن تفاقم الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ عام ونصف على وقع صراع محموم بين القوى الرئيسية الكبرى في البلاد.

وقال عون في كلمة متلفزة “إني أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير”.

وأضاف “أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف”.

في حال وجد الرئيس المكلف سعد الحريري نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف — General Michel Aoun (@General_Aoun) March 17, 2021

وأكد “دعوتي مصممة وصادقة للرئيس المكلف على أن يبادر فورا إلى أحد الخيارين المتاحين”.

ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عام ونصف، لم تثمر الجهود الدولية عن تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة تفسح المجال أمام حصول لبنان على دعم مالي دولي ضروري.

واستقالت حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب. وبعد طول انتظار، كلف عون في أكتوبر/ تشرين الأول رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، بناء على نتيجة استشارات نيابية ملزمة أجراها مع الكتل البرلمانية.

ومنذ ذلك الحين، يتبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.

انتخابات رئاسية مبكرة

وسارع الحريري إلى الرد على عون، وقال في بيان إنه سيزوره للمرة “السابعة عشرة” لمناقشته في “تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة” قدمها له قبل أسابيع “إذا سمح جدول مواعيده بذلك”.

وان يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر اتاحة المجال امام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على الغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة اعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة اشهر. (٨/٨) — Saad Hariri (@saadhariri) March 17, 2021

وقال “تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعا، بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري”.

وفي رده على تخييره بين التأليف الفوري أو التنحي، قال الحريري “في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة (…) فسيكون على فخامته أن يصارح اللبنانيين (…) وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة”.