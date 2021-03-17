نائب عراقي يحضر جلسة مجلس النواب وهو مصاب بكورونا (فيديو)

تفاخر نائب في البرلمان العراقي بحضوره جلسة لمجلس النواب وهو تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، ما أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب عبد الله الخرابيط في مقطع مصور إنه حضر جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من أنه يكاد يجزم بإصابته بكوفيد-19.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، إذ اتهم مغردون النائب بمخالفته شروط وقواعد الصحة العامة وخاطر بحياة الآخرين بحضوره للجلسة.

نائب مصاب بڤايروس كورونا ويحضر الجلسة !

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النائب #عبدالله_الخربيط يعلن إصابته بڤايروس كورونا من داخل مجلس النواب و أثناء مشاركته في جلسة يوم أمس مع النواب الآخرين بعيدًا عن الحجر الصحي والقيم الأخلاقية والصحية الواجبة الاتباع . pic.twitter.com/on2QeGywgZ — Dr.Nayif Gargary (@NayifGargary) March 16, 2021

ولم يخلو الأمر من الطرافة، إذ طالب مغرد محبط على ما يبدو من أداء المجلس، النائب المصاب بتقبيل كافة النواب الآخرين!

النائب عبدالله الخربيط، يظن انه مصاب بوباء #كورونا وگاعد بنص البرلمان.. زين ما علينا بالنواب بس اهلهم وأصدقائهم واطفالهم؟! pic.twitter.com/4ZrIUmD7in — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) March 16, 2021

#كان_الله_المستعان

نائب في البرلمان العراقي مصاب بفيروس كورونا وحاضر الجلسة !!!! pic.twitter.com/OtPyoBCI1l — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) March 16, 2021

النائب عن الانبار عبد الله الخربيط، مصاب بكورونا وحاضر في جلسة البرلمان امس الثلاثاء.. ضاربا بعرض الحائط إجراءات الوقاية من الفيروس. هذا برلماني وهيج لعد الإنسان البسيط وغير المتعلم شيسوي، العراق بلد العجائب. #الخربيط المخربط pic.twitter.com/i26Grx3Ujl — علي حمزة الربيعي (@ali_h_j) March 17, 2021