البث الحي
سياسة

نائب عراقي يحضر جلسة مجلس النواب وهو مصاب بكورونا (فيديو)

البرلمان العراقي (رويترز- أرشيف)
البرلمان العراقي (رويترز- أرشيف)
17/3/2021

تفاخر نائب في البرلمان العراقي بحضوره جلسة لمجلس النواب وهو تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، ما أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب عبد الله الخرابيط في مقطع مصور إنه حضر جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من أنه يكاد يجزم بإصابته بكوفيد-19.

 

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، إذ اتهم مغردون النائب بمخالفته شروط وقواعد الصحة العامة وخاطر بحياة الآخرين بحضوره للجلسة.

ولم يخلو الأمر من الطرافة، إذ طالب مغرد محبط على ما يبدو من أداء المجلس، النائب المصاب بتقبيل كافة النواب الآخرين!

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

فرنسا تفتح تحقيقا بشأن “كلوب هاوس”

تطبيق "كلوب هاوس" الأمريكي لا يملك حتى الآن مقرا في دول الاتحاد الأوربي (غيتي)

لحظة انفجار منزل بسبب الألعاب النارية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

نتج الانفجار بسبب اشتعال كمية ضخمة من الألعاب النارية (تويتر)

بعد وفاة 8 أشخاص.. كورونا “الفرنسية” تثير الذعر والأطباء يقولون إن الوباء أصبح خارج السيطرة

السلطات الصحية الفرنسية تقر بصعوبة التصدي لسلالة كورونا الجديدة في البلاد (غيتي)

44 ساعة متواصلة لمحاولة إنقاذ طفل سوري سقط في بئر عميقة (فيديو)

40 ساعة متواصلة لمحاولة إنقاذ طفل سقط ببئر شمال سوريا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

لقب بـ”حاسوب القرآن”.. مسلمو مالي يودعون “الشيخ يعقوب” بعد وفاته أثناء الصلاة (فيديو)

الشيخ المالي الراحل يعقوب بغايوغو الملقب بـ "حاسوب القرآن" (مواقع التواصل)

أيمن موسى.. حملات إلكترونية للإفراج عن شاب مصري معتقل منذ نحو 8 سنوات (فيديو)

أول عضوة منتخبة بالمكتب السياسي لحماس تكشف سر تأخر تمثيل المرأة وتوجه رسالة للقادة العرب (فيديو)

د. جميلة الشنطي أول عضوة منتخبة في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

مطالبات بإقالة وزير الرياضة المصري بعد خسارة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تقلصت آمال الزمالك في التأهل لدور الثمانية بعد الخسارة أمام الترجي (رويترز)