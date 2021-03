مصر.. حكم بسجن الناشطة سناء سيف لمطالبتها بالإفراج عن المعتقلين

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن عاما ونصف العام على الناشطة البارزة سناء سيف بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وذلك بسبب تحذيرها من انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين المكتظين في السجون.

سناء اتحكم عليها بسنة و٦ شهور

Sanaa Seif has been sentenced to 1.5 years in prison #FreeSanaa

