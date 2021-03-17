مصر.. حكم بسجن الناشطة سناء سيف لمطالبتها بالإفراج عن المعتقلين

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن عاما ونصف العام على الناشطة البارزة سناء سيف بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وذلك بسبب تحذيرها من انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين المكتظين في السجون.

سناء اتحكم عليها بسنة و٦ شهور

Sanaa Seif has been sentenced to 1.5 years in prison #FreeSanaa — Mona Seif (@Monasosh) March 17, 2021

واعتقل الأمن المصري سناء، في يونيو/حزيران 2019، خارج مكتب النائب العام أثناء محاولتها تقديم شكوى بشأن ظروف الاعتقال غير الإنسانية لأخيها علاء عبد الفتاح، أحد أبرز النشطاء المصريين.

كما شاركت سناء مع نشطاء أطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عن معتقلين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

واعتقلت السلطات ثلاثة آخرين من أفراد أسرتها لفترة وجيزة، في مارس/آذار 2020، بعد احتجاجهم على القضية ذاتها.

وأدانت محكمة جنايات القاهرة سناء سيف “بنشر وبث أخبار كاذبة قد تتسبب في إشاعة الذعر وإطلاق مزاعم مزيفة عن انتشار فيروس كورونا في السجون وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتقلت السلطات أخاها علاء عبد الفتاح، وهو ناشط بارز أيضا، في سبتمبر/أيلول 2019، بعد ستة أشهر فحسب من الإفراج عنه بعد أن قضى حكما بالسجن لخمس سنوات.

وتنحدر سناء سيف من عائلة عرفت بنضالها السياسي فهي ابنة المحامي الراحل والناشط أحمد سيف الإسلام ووالدتها هي الدكتورة ليلى سويف، الأستاذة الجامعية والناشطة وشقيقها علاء عبد الفتاح وشقيقتها منى سيف معروفان بنشاطهما السياسي.

ودعت 31 دولة غربية -على رأسها فنلندا والولايات المتحدة- منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، مصر إلى وضع نهاية لملاحقة الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين بموجب “قوانين مكافحة الإرهاب”.

وحثت تلك الدول في بيان النظام المصري على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، ووصول وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في عام 2014 وهو يشرف على حملة قمع كبرى ضد المعارضين الإسلاميين والليبراليين، وقيد حريات التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي في البلاد.

بعد محاكمة غير عادلة ، الحكم على المجني عليها سناء سيف بالحبس سنة ونصف.

مبروك للجاني

ولا عزاء للمصريين على عدالتهم المختلة — Gamal Eid (@gamaleid) March 17, 2021

اعمار شباب بتضيع هدر جوة سجونكم 😡 — Lubna Moharram (@masrawya_magda3) March 17, 2021

الحكم الصادر بحق #سناء_سيف دليل أخر علي ان نظام السيسي يستخدم ترسانه اسلحتة من قوانين إستثنائية ليسجن بها المعارضين السياسيين والنشطاء والحقوقيين،المحكمة التي اصدرت حكمها اليوم بحقها هي محكمة منشأة بقرار من السيسي وقضاتها مختارون بعناية من السيسي(محكمة أمن الدولة العليا طوارىء). — Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) March 17, 2021

#مصر: يستنكر مركز القاهرة الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بالسجن عام و 6 شهور بحق الناشطة #سناء_سيف.

فبدلًا من التحقيق في البلاغات التي تقدمت بها أسرتها في وقائع التعدي على سناء امام سجن طره وإدانة المعتدين عليها، أصدرت المحكمة هذا الحكم التعسفي بحقها.#FreeSanaa pic.twitter.com/tlOwc24BNq — CIHRS (@CIHRS_Alerts) March 17, 2021

كُل ضابط في البلد يقدر يحبس أي حد مالوش ضهر في الداخلية أو النيابة أو الجيش أي وقت من الزمن هو عايزه. دي مش دولة. #سناء_سيف — Ahmed Ragab (@Ragab) March 17, 2021

اللي يشيل قربة مخرومة..

هل هذا وقت يُحكم فيه على سناء سيف حكماً بالحبس سنة ونصف؟ والتهمة؟ بث أخبار كاذبة عن كورنا؟

طيب، ما هي الأخبار الصحيحة التي أذاعتها الحكومة عن كورونا؟!

هل يحرز السيسي أهدافاً في مرماه؟، أم أنه عدم التوفيق؟، أم أن جهات تصفي حسابات مع النشطاء لحسابات تخصها؟ — سليم عزوز (@selimazouz1) March 17, 2021

سناء سيف ليست علا القرضاوي لتغض المنظمات الدولية والبيت الأبيض الطرف عن اعتقالها.. لكن ربك يسلط أبداناً على أبدان.. ويسلط الحاكم العسكري على نفسه فيكون الحكم – وفي هذه الأجواء – سجنها سنة ونصف! — سليم عزوز (@selimazouz1) March 17, 2021