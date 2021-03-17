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44 ساعة متواصلة لمحاولة إنقاذ طفل سوري سقط في بئر عميقة (فيديو)

40 ساعة متواصلة لمحاولة إنقاذ طفل سقط ببئر شمال سوريا (مواقع التواصل)
40 ساعة متواصلة لمحاولة إنقاذ طفل سقط ببئر شمال سوريا (مواقع التواصل)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202107:44 PM (مكة المكرمة)

تبذل فرق الدفاع المدني في سوريا جهودا مضنية على مدار نحو يومين لانتشال طفل سقط في بئر مياه عميقة خلال مرافقته لوالده.

وقال متطوعون إن الطفل حسن خضر الزعلان يبلغ من العمر 10 سنوات وسقط في فتحة ضيقة لبئر المياه التي يتجاوز عمقها 22 مترا في بلدة كفر روحين بريف إدلب الشمالي في شمال سوريا.

وذكر عاملون في محاولة الإنقاذ أنهم لا يعرفون إذا ما كان الطفل على قيد الحياة إلى الآن أم لا، إلا أنهم يتمسكون بالأمل.

وبدأت آليات الدفاع المدني السوري في أعمال حفر موازية للبئر حتى يصلوا إلى نفس العمق ومن ثم فتح مسار بينهما لانتشال الطفل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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