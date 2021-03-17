بعد هجوم بايدن.. موسكو تستدعي سفيرها لدى واشنطن للتشاور

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة “للتشاور وتحليل العلاقة مع واشنطن”.

وقال بيان لماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن أهم شيء بالنسبة لموسكو هو الوصول إلى طرق لإصلاح العلاقة مع واشنطن.

وأضاف البيان أن موسكو مهتمة بتجنب أيّ تدهور لا رجعة فيه للعلاقات بين البلدين، داعيًّا الجانب الأمريكي إلى إدراك “مخاطر” ما يحدث.

وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل العمل مع موسكو “خدمة لمصالحنا”.

وأضافت أنها واشنطن “ملتزمة” بمحاسبة موسكو على ما وصفته بـ”أنشطتها الخبيث”.

وتأتي الخطوة الروسية بعد هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن إن بوتين “قاتل” و”سيدفع الثمن” وسيواجه “عواقب” بسبب ما تقول واشنطن إنه تدخل روسي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية يتهم موسكو بالتدخل السياسي.

وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية من 15 صفحة، أمس الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي قد بذل جهودا لمحاولة ترجيح كفة دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

ونفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صحة التقرير، قائلا إنه لا أساس لهذه المزاعم ولا تستند لأيّ دليل.