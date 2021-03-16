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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

43 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم (وكالة الأناضول)
43 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم (وكالة الأناضول)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202104:47 PM (مكة المكرمة)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس بمرافقة عناصر من الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن 43 مستوطنا اقتحموا المسجد، صباح اليوم، ​​​​​​​وتوقعت أن يقتحم عدد آخر من المستوطنين المسجد، في فترة ما بعد صلاة ظهر.

وعلى الصعيد ذاته، أشارت دائرة الأوقاف إلى أن عناصر من سلطة الآثار الإسرائيلية برفقة عناصر من الشرطة اقتحموا مُصلى قبة الصخرة المشرفة، مرتين صباح اليوم.

وأضافت إن أفراد سلطة الآثار والشرطة الإسرائيليتين دخلوا بالقوة إلى موقع الإعمار في قبة الصخرة.

​​​​​​​وتنفذ دائرة الأوقاف الإسلامية عمليات إعمار بالمسجد الأقصى بما فيها مُصلى قبة الصخرة المشرفة.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد يوميًّا عدا يوميْ الجمعة الذي يصادف يوم العطلة الأسبوعية للمسلمين، والسبت الذي يصادف يوم عطلة اسبوعية لليهود.

ومنذ عام 2003 تسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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