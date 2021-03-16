بعد مقتل امرأة.. بريطانيا تعلن إجراءات جديدة لتوفير حماية أفضل للنساء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء عن إجراءات جديدة لتوفير حماية أفضل للنساء، وذلك بعد مقتل امرأة إثر اختفائها في لندن واحتجاجات على تعامل الشرطة مع القضية.

وتظاهر محتجون غاضبون من العنف ضد المرأة وممارسات الشرطة الجائرة خارج مقر الشرطة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء البريطاني أمس الإثنين في أعقاب مقتل سارة إيفرارد.

واختُطفت سارة إيفرارد (33 عاما) أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في الثالث من مارس/آذار، واتُهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها، ما أثار جدلا حول كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع العنف ضد المرأة.

وترأس جونسون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره نواب البرلمان ورئيس شرطة العاصمة لندن، لمناقشة سبل مساعدة النساء لكي يشعرن بالأمان في الطريق أثناء عودتهن إلى المنزل.

وتشمل الإجراءات توفير إضاءة أفضل، ووضع كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى الاستعانة بأفراد من الشرطة يرتدون الزي الرسمي وآخرون يرتدون ملابس مدنية، لنشرهم لضمان عدم قيام “الجناة من المفترسين والمشتبه بهم” بمهاجمة النساء.

وتحول التركيز إلى شرطة العاصمة بعد أن حاول أفرادها تفريق وقفة لتأبين إيفرارد يوم السبت الماضي، قائلين إنها انتهكت قيود كوفيد-19. واشتبك أفراد الشرطة مع من جاءوا للتعبير عن تعازيهم واقتادوا نساء مكبلات الأيدي.