إحالة رئيس البرلمان الكويتي إلى النيابة لمخالفة تدابير كورونا (فيديو)

أحالت السلطات في الكويت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، للتحقيق بسبب مخالفات مرتبطة بالإجراءات الصحية التي تفرضها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال الغانم في كلمة مصورة، الثلاثاء، إنه أبلغ بقرار الإحالة لجهات التحقيق، مضيفا أنه سيمتثل للقرار وسيطلب رفع الحصانة عنه.

الغانم : أبلغت بتحويلي للنيابة، وسأكون اول من يمتثل وآخر من يخالف pic.twitter.com/uCNGnJgG1r — تلفزيون المجلس (@AlmajlisChannel) March 16, 2021

وجاءت تصريحات الغانم متزامنة مع تقارير إعلامية بشأن اعتزام التحقيق مع 38 نائبا برلمانيا لارتكاب مخالفات للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.

وقال: “تم إبلاغي بإحالتي للنيابة العامة على خلفية احتفالات وتجمعات خالفت الإجراءات الصحية لفيروس كورونا”.

مرزوق الغانم : للأمانة فعلاً هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية وأؤكد امتثالي التام وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون pic.twitter.com/iavamBqwCt — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) March 16, 2021

وأضاف الغانم “لم يصلني شيء رسمي، لكنه التصرف السليم.. أمام القانون لا مناصب ولا مراكز سياسية، ويجب أن يُطبق على الكبير والصغير، وسأتحمل نتائج وقوع هذه المخالفات بكل رحابة صدر”.

مرزوق الغانم : لم يصلني شيء رسمي بشأن الاحالة لكني أبلغت بأنه ستتم احالتي وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) March 16, 2021

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله إن “النيابة العامة استلمت رسميًا ملفًا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم”.

وأوضح المصدر، أن “النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبًا حاليًا بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

وأضاف أن “الاتهامات التي سيتم توجيهها للنواب ستكون مخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا”. من دون تفاصيل بشأن عقوبتها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نشرت وسائل إعلام محلية ودولية، صورا للغانم أثناء الاحتفال مع أنصاره وعدد من النواب بفوزهم في الانتخابات البرلمانية بالكويت.

وأظهرت الصور، آنذاك، عدم التزام العشرات بارتداء الكمامات أو اتباع الاشتراطات الصحية أبرزها التباعد الاجتماعي، ما أثار انتقادات واسعة في البلاد.

وحتى الإثنين، سجلت الكويت إجمالا 210 آلاف و855 إصابة بكورونا، بينها 1179 وفاة، و195 ألفا و507 حالات تعاف.