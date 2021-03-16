البث الحي
سياسة

إحالة رئيس البرلمان الكويتي إلى النيابة لمخالفة تدابير كورونا (فيديو)

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202109:53 PM (مكة المكرمة)

أحالت السلطات في الكويت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، للتحقيق بسبب مخالفات مرتبطة بالإجراءات الصحية التي تفرضها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال الغانم في كلمة مصورة، الثلاثاء، إنه أبلغ بقرار الإحالة لجهات التحقيق، مضيفا أنه سيمتثل للقرار وسيطلب رفع الحصانة عنه.

وجاءت تصريحات الغانم متزامنة مع تقارير إعلامية بشأن اعتزام التحقيق مع 38 نائبا برلمانيا لارتكاب مخالفات للاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.

وقال: “تم إبلاغي بإحالتي للنيابة العامة على خلفية احتفالات وتجمعات خالفت الإجراءات الصحية لفيروس كورونا”.

وأضاف الغانم “لم يصلني شيء رسمي، لكنه التصرف السليم.. أمام القانون لا مناصب ولا مراكز سياسية، ويجب أن يُطبق على الكبير والصغير، وسأتحمل نتائج وقوع هذه المخالفات بكل رحابة صدر”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله إن “النيابة العامة استلمت رسميًا ملفًا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم”.

وأوضح المصدر، أن “النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبًا حاليًا بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

وأضاف أن “الاتهامات التي سيتم توجيهها للنواب ستكون مخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا”. من دون تفاصيل بشأن عقوبتها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نشرت وسائل إعلام محلية ودولية، صورا للغانم أثناء الاحتفال مع أنصاره وعدد من النواب بفوزهم في الانتخابات البرلمانية بالكويت.

وأظهرت الصور، آنذاك، عدم التزام العشرات بارتداء الكمامات أو اتباع الاشتراطات الصحية أبرزها التباعد الاجتماعي، ما أثار انتقادات واسعة في البلاد.

وحتى الإثنين، سجلت الكويت إجمالا 210 آلاف و855 إصابة بكورونا، بينها 1179 وفاة، و195 ألفا و507 حالات تعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد مقتل امرأة.. بريطانيا تعلن إجراءات جديدة لتوفير حماية أفضل للنساء

مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن بعد مقتل امرأة (رويترز)

جدل في فرنسا بعد مطالبة وزيرة بإعادة تفعيل حساب مغردة أساءت إلى الإسلام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

شاهد: مراسم تسليم السلطة في ليبيا من حكومة السراج إلى الدبيبة

مراسم تسليم السلطة إلى المنفي والدبيبة (رويترز)

منظمات حقوقية تطالب بولاية دولية في قضايا التعذيب بالبحرين

البحرين تشهد اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011
الأكثر قراءة

تصدٍ للكرة “يحبس الأنفاس” من حارس مرمى في الدوري البولندي (فيديو)

فرانتشيشيك بلاخ حارس مرمى نادي بياست غليفيسي

ماذا يحدث للإنسان بعد 40 يوما تحت الأرض؟.. فريق فرنسي يخوض التجربة (فيديو)

رئيس البعثة كريستيان كلو يعلن عن الشروع في دخول الكهف لبدء تجربة الحجر تحت الأرض (مواقع التواصل الاجتماعي)

خبراء ونقاد: هذه أهداف النظام المصري من إنتاج مسلسل الاختيار 2 (فيديو)

إعلان الجزء الثاني من مسلسل الاختيار (مواقع التواصل)

الفنانة المصرية جيهان فاضل تدفع ثمن مساندتها لثورة يناير (فيديو)

الممثلة المصرية جيهان فاضل (فيسبوك)