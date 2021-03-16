أردوغان يكشف إجمالي عدد عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد بلغ 11 مليونا و500 ألف حتى اليوم.

وأشار أردوغان -عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي بأنقرة- إلى أن تركيا ستواصل استيراد اللقاحات من الخارج إلى أن يجهز لقاحها المحلي الذي لا يزال العمل عليه جاريا.

وأكد أردوغان تصميم حكومته على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد بعد جائحة كورونا.

وفيما يخص تدابير مكافحة كورونا قال “قررنا مواصلة التدابير المطبقة حاليا في مدننا لفترة أخرى ومتابعة التطورات عن كثب”.

وأضاف “يجب علينا خفض عدد الإصابات والوفيات إلى أقل من رقم معين، قبل ذلك لا يمكن فتح كل مكان بالبلاد”.

وأوضح أردوغان أن إعادة فتح البلاد بشكل تام في الوقت الراهن، لن يكون له معنى نظرا لانقطاع التواصل مع العالم بسبب استمرار التدابير في دول أخرى.

وأعرب عن اعتقاده بأن المواطنين لا يبدون الحرص الكافي فيما يتعلق بمراعاة قواعد الوقاية من الفيروس، في ظل فرحتهم بإجراءات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مجددا.

وأكد أنه سيتم تشديد الرقابة بخصوص الالتزام بالتدابير، ومتابعة هذا الأمر عن كثب.

وشدد أردوغان على أنه “لا مفر من فرض قيود جديدة” في حال عدم الالتزام بالتدابير.

كما تطرق أردوغان إلى جهود الحكومة لدعم الفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أنه جرت الموافقة على نحو 975 ألف طلب مقدم من أصحاب المنشآت التجارية للحصول على دعم مادي بسبب الخسائر في الدخل، وأن تقييم الطلبات الأخرى مازال مستمرا.

ولفت إلى أن إجمالي حجم الدعم الزراعي الذي سيقدم للمنتجين هذا العام يبلغ 24 مليار ليرة (نحو 3.18 مليارات دولار).

ومطلع مارس/ آذار الحالي، أعلن أردوغان عن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل مضبوط في البلاد.

كما شمل تخفيف التدابير السماح للمطاعم والمقاهي العمل بنصف طاقتها في استقبال الزبائن بين السابعة صباحا والسابعة مساء في معظم الولايات.

وأكد أردوغان أن قرارات تشديد أو تخفيف التدابير ستتخذ بحسب حالة التحسن أو التراجع المتعلقة بكورونا في كل ولاية.