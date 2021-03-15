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سياسة|سوريا

تركيا ترد على هجوم صاروخي استهدف مناطق شمالي سوريا وتوجه رسالة لروسيا (فيديو)

صهاريج الوقود التي استهدفتها صواريخ النظام السوري (منصات التواصل)
صهاريج الوقود التي استهدفتها صواريخ النظام السوري (منصات التواصل)
15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202110:40 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ردت على صواريخ استهدفت مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال سوريا، مشيرة إلى أن الصواريخ أُطلِقت من مطار خاضع لسيطرة النظام السوري.

كما أعلنت الوزارة أنها أبلغت الجانب الروسي بضرورة لجم النظام عن استهداف المدنيين شمالي سوريا.

وأكد بيان للوزارة اليوم الإثنين، أنّ النظام السوري استهدف بالصواريخ البالستية وراجمات الصواريخ، صهاريج الوقود ومناطق مأهولة بالمدنيين في جرابلس والباب مسفرة عن إصابات.

ولفت البيان إلى أنّ النظام استهدف مناطق المدنيين من مطار كويرس بحلب.

وأشارت الوزارة إلى أنه أبلغت قواتها في المنطقة (شمال سوريا) لاتخاذ كافة التدابير، وأكدت أنها تتابع التطورات.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على تويتر، مشاهد للحرائق التي تسبب بها قصف النظام على صهاريج الوقود.

 

وفي وقت سابق استهدفت صواريخ باليستية منطقتي الحمران في جرابلس، وترحين في الباب (ضمن منطقة درع الفرات).

وكانت الحمران وترحين تعرضتا لهجوم بالصواريخ الباليستية أيضًا في 5 مارس/ آذار الجاري. وأسفرت الصواريخ حينها عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 28 آخرين.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية درع الفرات التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، السيطرة على 2055 كلم من الأراضي شمالي سوريا، من يد عناصر تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها جرابلس والباب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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