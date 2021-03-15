تركيا ترد على هجوم صاروخي استهدف مناطق شمالي سوريا وتوجه رسالة لروسيا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ردت على صواريخ استهدفت مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال سوريا، مشيرة إلى أن الصواريخ أُطلِقت من مطار خاضع لسيطرة النظام السوري.

كما أعلنت الوزارة أنها أبلغت الجانب الروسي بضرورة لجم النظام عن استهداف المدنيين شمالي سوريا.

وأكد بيان للوزارة اليوم الإثنين، أنّ النظام السوري استهدف بالصواريخ البالستية وراجمات الصواريخ، صهاريج الوقود ومناطق مأهولة بالمدنيين في جرابلس والباب مسفرة عن إصابات.

3. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021

ولفت البيان إلى أنّ النظام استهدف مناطق المدنيين من مطار كويرس بحلب.

وأشارت الوزارة إلى أنه أبلغت قواتها في المنطقة (شمال سوريا) لاتخاذ كافة التدابير، وأكدت أنها تتابع التطورات.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على تويتر، مشاهد للحرائق التي تسبب بها قصف النظام على صهاريج الوقود.

1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. pic.twitter.com/KT8mzk1BCo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021

وفي وقت سابق استهدفت صواريخ باليستية منطقتي الحمران في جرابلس، وترحين في الباب (ضمن منطقة درع الفرات).

وكانت الحمران وترحين تعرضتا لهجوم بالصواريخ الباليستية أيضًا في 5 مارس/ آذار الجاري. وأسفرت الصواريخ حينها عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 28 آخرين.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية درع الفرات التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، السيطرة على 2055 كلم من الأراضي شمالي سوريا، من يد عناصر تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها جرابلس والباب.