العراق.. مسلحون يهربون تاجر مخدرات من أمام محكمة

هرّب مسلحون كانوا يرتدون زيا عسكريا، اليوم الإثنين، تاجر مخدرات بالقوة من أمام محكمة في مدينة العمارة جنوبي العراق.

وأوضح المسؤول في الشرطة الذي رفض الكشف عن هويته أن المسلحين “هاجموا مجموعة من نحو مئة عنصر شرطة كانوا يتولون نقل تاجر المخدرات إلى محكمة” في المدينة الواقعة في منطقة محاذية لإيران.

وأضاف أن العناصر الذين كانوا مدججين بأسلحة “حديثة” قاموا بـ “إخلاء سبيل” التاجر و”نقله بأربع سيارات رباعية الدفع من طراز تاهو أمريكية الصنع”.

وأشار المصدر إلى أن المتهم “اعتقل” منذ نحو 24 ساعة “وكان بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأصبحت محافظة ميسان ومركزها مدينة العمارة، وهي واحدة من أفقر المناطق في ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، واحدة من أبرز مناطق التهريب للمخدرات في العراق.

وأكد المصدر أن المسلحين نفذوا العملية لصالح “جهة نافذة”.

وارتفعت نسبة تعاطي المخدرات بشكل كبير في العراق خلال السنوات الماضية، فيما كان يعدّ معبراً في زمن النظام السابق قبل عام 2003 للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوربا.

وكان القانون العراقي قبل 18 عاماً، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبمصادرة الأموال بحقّ من تثبت إدانته بتجارة المخدرات، لكن البرلمان العراقي سنّ في عام 2017 قانوناً خفّف من العقوبات التي تفرض على المتعاطين والتجار.