ضحايا نقص الأكسجين.. هكذا قارن ناشطون بين تعامل سلطات الأردن ومصر مع الفاجعة (فيديو)

قارن ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بين تعامل السلطات الأردنية مع حادث مستشفى السلط، وتعامل سلطات بلادهم مع حوادث مماثلة لضحايا نقص الأكسجين بالمستشفيات خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء وسم (مستشفى السلط) ضمن الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. إذ أعاد مغردون التذكير بحادثة وفاة 4 مرضى في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية في يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب نقص الأكسجين، وكذلك حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى زفتى بمحافظة الغربية في نفس الشهر، والتي أسفرت عن وفاة مريضين.

يناير2021 :#وزيرة_الصحة المصرية تتهم #الإخوان بقطع الأكسجين عن مرضى #كورونا في #مستشفى_الحسينية مما أدى إلى وفاة 4 والتحقيق مع مصور الفيديو 13مارس2021 :وزير الصحة الأردني يتقدم باستقالته لتحمل مسؤولية حادث وفاة 6 مصابين بكورونا في العزل ب #مستشفى_السلط بسبب انقطاع الأكسجين عنهم! pic.twitter.com/m4nPoTadNG — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) March 13, 2021

وقارن المغردون بين ما حدث في الأردن، وبين كيفية تعامل السلطات المصرية مع هاتين الحادثتين، إذ لم يحاسب أحد من المسؤولين، وسيطرت حالة من الإنكار على البيانات الحكومية، حتى إن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اتهمت جماعة الإخوان بترويج شائعات غير صحيحة، زاعمة عدم وجود أي نقص في الأكسجين داخل مستشفيات الوزارة.

كما هاجم مسؤولون وإعلاميون الممرضة التي ظهرت في إحدى الصور وهي جالسة على الأرض بعد انهيارها جراء عجزها عن إنقاذ حياة المرضى.

#مستشفى_السلط حصل عندهم حادثة الأكسجين اللي بَح والملك راح بنفسه وناس مسؤولين إستقالوا بعد إعترافهم بالمسؤلية ..

إحنا في مصر :-

(السيسي ماراحش علشان مش ملك)

(ماحدش قدم استقالته علشان كومبارسات مش مسؤلين حقيقيين)

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البقاء لله وعلى الله التُّكلان والحُسبان

حسبنا الله ونعم الوكيل. — 𝕺𝔰𝔞𝔪𝔞 𝕾𝔞𝔮𝔯 𓂀 (@Oss_Saqr) March 13, 2021

وكانت السلطات الأردنية اتخذت حزمة إجراءات بعد وفاة 7 مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط وسط البلاد. وشملت الإجراءات إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى وإيقاف المسؤول عن الصحة في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية المترتبة على الحادث، وأشار إلى أن ما حدث تقصير لا يمكن تبريره. وذكر أنه طلب من السلطات القضائية التحقيق في الحادث، وأنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.

لان المواطن في مصر ملوش سعر والنظام عاوز كده انه دايما المواطن ارخص شيء فتلاقي الطبيعي ان في اي بلد بتحترم نفسها يستقيل الوزير واكبر حد في وزارة الصحة دمتم مجرمين فاكرين مصايبكم#مستشفي_السلط

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رحم الله الجميع https://t.co/UWaXXgPYzQ pic.twitter.com/e4gVVe77FL — hossam Sharaf (@sharaf189) March 13, 2021

كما زار ملك الأردن عبد الله الثاني المستشفى وأمر بتشكيل لجنة عسكرية طبية من الخدمات الملكية للتحقيق في الحادث، وتحدث قبل مغادرته إلى عدد من المسؤولين والمواطنين وأهالي المتوفين. وألقت السلطات القبض على مدير المستشفى و3 من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى بتهمة التسبب في وفاة المرضى.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد أول أمس الجمعة 55 وفاة و7705 إصابات جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464 ألف إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة، الأربعاء الماضي، زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.

كما أعلنت، الثلاثاء الماضي، تعليق الحضور الشخصي للطلبة في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات.

فى الأردن

اليوم تم إقالة وزير الصحة و مدير الصحة و مدير مستشفى السلط بعد وفاة 6 أشخاث بسبب نقص الأكسيجين

فى مصر

يموت المئات فى المستشفيات بنفس السبب بلا رقيب أو حسيب

و الأدهى إنكار الدولة لهذه الحوادث و دعمها الكامل لوزيرة الصحة

لك الله يا مصر — الخال فضل أرباب (@fadlorbab) March 13, 2021

وعلى صعيد اللقاحات، تسلم الأردن، مساء الجمعة، أول شحنة كبيرة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، في خطوة يفترض أن تتيح للحكومة المضي قدما في حملة التطعيم الوطنية التي بدأت منتصف يناير/كانون الثاني.