تحطيم وإصابات بالغة.. مستوطنون يهاجمون عائلة فلسطينية داخل أرضها (فيديو)

أظهر فيديو مصور اعتداء عدد من المستوطنين على عائلة فلسطينية، أمس السبت، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ويظهر الفيديو اللحظات الأولى للاعتداء على العائلة خلال تواجد أبنائها في أرضهم الزراعية حيث هاجمهم المستوطنون وحطّموا زجاج سيارتهم الخاصة وضربوا الأطفال وأصابوا والدهم ووالدتهم إصابة بالغة.

وتبين لاحقًا أن الفلسطيني الذي تم الاعتداء عليه اسمه “سعيد عوض” خلال وجوده في أرضه بالقرب من مستوطنة “متسبي يائير” إلى جانب منطقة “شعب البطم” جنوب الخليل.

ويتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية للعديد من الانتهاكات من جانب قوات الاحتلال وكذلك من المستوطنين الذين يتحركون تحت الحماية الإسرائيلية.

وتشمل تلك الانتهاكات اقتحام المنازل وهدمها وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي من دون حق.

ووثق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، قيام قوات الاحتلال باقتحام 493 منزلا في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نجا فلسطيني بأعجوبة من اعتداء متطرفين إسرائيليين بالقدس المحتلة.

وأواخر العام الماضي، ألقت شرطة الاحتلال القبض على مستوطن حاول إضرام النار في كنيسة بالقدس الشرقية بجوار حديقة (الجثمانية) التي تحظى بقدسية عند المسيحيين.