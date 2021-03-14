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سياسة|ليبيا

خبير ليبي: المرتزقة الروس لن يخرجوا من ليبيا من دون اتفاق دولي (فيديو)

13/3/2021

قال د. عصام عميش رئيس التحالف الليبي الأمريكي إن مرتزقة شركة فاغنر الروسية لن يخرجوا من ليبيا من دون التوصل لاتفاق دولي.

وأضاف عميش في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر أن ملف المرتزقة يمثلون الخطر الأول الذي يهدد استقرار ليبيا والسير في العملية السياسية.

وقال إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تدعمها المرتزقة، تسعى من أجل حل عسكري للأزمة في ليبيا وهذا خطر كبير يهدد الاستقرار ويغامر بمستقبل البلاد.

وأكد عميش أن الإرادة الدولية على المحك في قضية المرتزقة بليبيا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت فرقا لدراسة وضع المرتزقة وبحث أفضل الخطط من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية وجمع السلاح.

وقال إن هناك جهودا دولية لإخراج مرتزقة من دول مجاورة لليبيا، وهو أمر يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الدول التي أرسلتهم.

وأضاف أن الصعوبة تكمن في إخراج مرتزقة شركة فاغنر الروسية لأنهم يلعبون دورا سياسيا ويجب التوصل إلى اتفاق دولي لإخراجهم لضمان مستقبل ليبيا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في إعلان اعتمده بالإجماع إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية ومن وصفهم بالمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وطالب الأطراف بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع، في أكتوبر/ تشرين الماضي، وحث الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل.

كما شدد على ضرورة أن تحترم الدول الأعضاء حظر الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه ينتهك باستمرار منذ عام 2011 وفقا للخبراء الأمميين المكلفين بمراقبته.

بدوره قال المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، العميد عبد الهادي دراه، للجزيرة مباشر إن مرتزقة فاغنر والجَنجَويد عادوا إلى مواقعهم السابقة في مدينة سرت وسط البلاد بعد انسحابهم منها خلال عقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة.

وأضاف أن المرتزقة عادوا عبر 12 حافلة إلى عدة معسكرات بالمدينة.

وأوضح أن المرتزقة انسحبوا خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي، إلى مسافة لم تتجاوز 6 كيلومترات فقط شرق سرت.

المصدر : الجزيرة مباشر

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