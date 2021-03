“التعاون الإسلامي”: حظر سويسرا للنقاب تمييز صارخ وقد يأتي بنتائج عكسية

أدانت هيئة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، أمس السبت، استفتاء أجرته سويسرا مؤخرًا حول حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وقالت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (IPHRC)، في تغريدة عبر توتير إنها تدين بشدة الحظر السويسري على غطاء الوجه باعتباره تمييزًا صارخًا، يتعارض مع مُثُل التعددية والتسامح من ناحية، وينتهك التزامات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية من ناحية أخرى.

1/3 OIC-IPHRC strongly condemns #Swissbanonfacialveils as grossly discriminatory, disproportionate, contrary to ideals of #pluralism and #tolerance and violative of intl and regional #HR obligations. Such #Islamophobic measures are counter productive for societal cohesion.

— OIC-IPHRC (@OIC_IPHRC) March 11, 2021