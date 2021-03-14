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“التعاون الإسلامي”: حظر سويسرا للنقاب تمييز صارخ وقد يأتي بنتائج عكسية

"أوقفوا التطرف".. لافتة لحملة حظر النقاب في سويسرا (غيتي)
"أوقفوا التطرف".. لافتة لحملة حظر النقاب في سويسرا (غيتي)
14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202112:28 PM (مكة المكرمة)

أدانت هيئة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، أمس السبت، استفتاء أجرته سويسرا مؤخرًا حول حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وقالت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (IPHRC)، في تغريدة عبر توتير إنها تدين بشدة الحظر السويسري على غطاء الوجه باعتباره تمييزًا صارخًا، يتعارض مع مُثُل التعددية والتسامح من ناحية، وينتهك التزامات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية من ناحية أخرى.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات المعادية للإسلام تأتي بنتائج عكسية على التماسك المجتمعي.

كما حثت الهيئة الحقوقية الحكومة السويسرية على إعطاء الأولوية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلغاء الحظر.

واختتمت بالقول “يجب على المسلمين السويسريين التوجه إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الموقعة على معاهدات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، لإشراك المجتمع المدني السويسري بهدف تعزيز الاحترام والتضامن المجتمعيين”.

وفي 7 مارس/آذار الجاري أدلى أكثر من مليوني مقترع بأصواتهم في الاستفتاء على مقترح أطلقته جماعات يمينية لحظر ارتداء النقاب وغير ذلك من الممارسات منها غير الدينية أيضًا لإخفاء الوجه في الأماكن العامة، كارتداء الأقنعة أو الخوذات التي تخفي الوجه خلال الاحتجاجات.

كانت دول أوربية عدة قد حظرت النقاب في الأماكن العامة (وكالة الأناضول)

معارضة حكومية

وأسفر الاستفتاء عن تأييد 52% من المشاركين فيه، حظر تغطية الوجه بالأماكن العامة. وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت معارضتها للمقترح، مبينة أن أعدادا قليلة فقط من السيدات ترتدين النقاب في البلاد، وأن الحظر قد يضر بقطاع السياحة.

وحسب دراسة أجرتها جامعة لوسرن السويسرية، فإن 30 امرأة فقط ترتدين النقاب في عموم سويسرا، بينما لا توجد سيدة ترتدي البرقع فيها.

وكان 57.5% من السويسريين قد أيدوا في استفتاء أجري عام 2009، حظر بناء مآذن جديدة في البلاد. ويشكل المسلمون 5% من إجمالي سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 ملايين نسمة.

ويعد الإسلام أكثر الديانات انتشارًا في البلاد بعد المسيحية، لكن وعلى الرغم من وجود أماكن للصلاة فإن المساجد ذات المآذن قليلة جداً ومتباعدة، وتوجد 4 مساجد في كافة أنحاء سويسرا وفي السنوات الأخيرة رفضت كل طلبات بناء المآذن.

كانت دول أوربية عدة قد حظرت النقاب في الأماكن العامة منها الدنمارك، وكانت النمسا قد فرضت حظرًا على النقاب أيضا عام 2017، وسبقتها فرنسا وبلجيكا بحظر مشابه منذ عام 2011، وفي ألمانيا صدر تشريع يحظر ارتداء النقاب أثناء القيادة.

أما في هولندا فقد أقر مجلس الشيوخ في يونيو/حزيران العام الماضي قانوناً يحظر النقاب في المباني العامة، ولكن القانون لم يحظر ارتداء النقاب في الشوارع والأماكن العامة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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