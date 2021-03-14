أول دولة مسلمة تفتتح رسميا سفارتها في القدس

افتتحت كوسوفو اليوم الأحد رسميًا سفارتها في القدس، في اعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية.

وافتتح مقر البعثة في احتفال مقتضب رُفع خلاله علم كوسوفو أمام المبنى وعُلق على مدخله لافتة حُفر عليها “جمهورية كوسوفو” بالألبانية والعبرية والإنجليزية، بحسب بيان الخارجية.

وستحصل بريشتينا لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس، كأول دولة مسلمة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على اعتراف تل أبيب باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.

وأثار قرار بريشتينا انتقادات، ليس من دول مسلمة مثل تركيا فحسب، التي نددت بانتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن من داخل الاتحاد الأوربي كذلك.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعلن في ستمبر/أيلول خلال قمة لإبرام اتفاق بين كوسوفو وصربيا، اعتزام كوسوفو وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية.

ترمب يوقع قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس- مارس (رويترز)

وأقامت كوسوفو وإسرائيل علاقات دبلوماسية الشهر الماضي، ما أثار استياء صربيا البالغ، التي لا تزال ترفض الاعتراف باستقلال مقاطعتها السابقة.

ولم تحظ كوسوفو بعد باعتراف الصين وروسيا و5 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي باستقلالها.

ويعتبر النزاع الصربي الكوسوفي من أكثر النزاعات تعقيدًا في أوربا، إذ رفضت صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو منذ انفصال الإقليم في الحرب الدموية (1998-1999) التي انتهت بقصف حلف شمال الأطلسي أهدافا صربية.

وقتل في الحرب أكثر من 13 ألف شخص معظمهم من ألبان كوسوفو الذين يشكلون أغلبية في الإقليم السابق.

ويجري الجانبان محادثات بقيادة الاتحاد الأوربي منذ عقد لتطبيع العلاقات بينهما، لكن لم يتم إحراز أي تقدم يذكر.