ألمانيا.. مسعف يعتدي على لاجئ سوري مكبّل على سرير المرضى (فيديو)

نشرت صحيفة (بيلد) الألمانية مقطع فيديو يظهر فيه رجل سوري وهو يتعرض لاعتداء مبرح من مسعف في أحد المشافي الألمانية.

وقالت الصحيفة إن الاعتداء حصل على مرأى من الشرطة الذين لم يتدخلوا ولم يسجلوا الاعتداء في تقريرهم.

ويظهر الفيديو شاب سوري اسمه عمار (32 عامًا) وهو ممدَّد على سرير الإسعاف ومكبَّل اليدين والقدمين فيما يضربه أحد الأشخاص بقوة وهو مقيد.

"لكمة على وجه لاجئ سوري مُكبل أمام أعين الشرطة!" مقطع فيديو يثير الجدل في ألمانيا! #جعفر_توك pic.twitter.com/Oo7aNrm5uT — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) March 11, 2021

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أدانت شرطة البلاد على عدم حمايتها للسكان.

وأكدت الصحيفة بأنها تابعت الحادثة حيث ذهب عمار إلى الشرطة ووجه اتهامات ضد المسعف بتهمة الأذى الجسدي.