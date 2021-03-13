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ألمانيا.. مسعف يعتدي على لاجئ سوري مكبّل على سرير المرضى (فيديو)

مسعف يعتدي على لاجئ سوري ممد على سرير إسعاف في ألمانيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
مسعف يعتدي على لاجئ سوري ممد على سرير إسعاف في ألمانيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
12/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202112:51 AM (مكة المكرمة)

نشرت صحيفة (بيلد) الألمانية مقطع فيديو يظهر فيه رجل سوري وهو يتعرض لاعتداء مبرح من مسعف في أحد المشافي الألمانية.

وقالت الصحيفة إن الاعتداء حصل على مرأى من الشرطة الذين لم يتدخلوا ولم يسجلوا الاعتداء في تقريرهم.

ويظهر الفيديو شاب سوري اسمه عمار (32 عامًا) وهو ممدَّد على سرير الإسعاف ومكبَّل اليدين والقدمين فيما يضربه أحد الأشخاص بقوة وهو مقيد.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أدانت شرطة البلاد على عدم حمايتها للسكان.

وأكدت الصحيفة بأنها تابعت الحادثة حيث ذهب عمار إلى الشرطة ووجه اتهامات ضد المسعف بتهمة الأذى الجسدي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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