لحظة تدمير الجيش اليمني طائرة مسيرة للحوثيين بمحافظة حجة (فيديو)

أظهرت صور متداولة اللحظات الأولى لاستهداف الجيش اليمني طائرةً مسيرة حوثية خلال المعارك بين الجانبين في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وكان الجيش اليمني أعلن أمس الجمعة عن شن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق مختلفة في محافظة حجة.

وقالت مصادر للجزيرة إن الجيش الوطني بمساعدة المقاومة الشعبية نجح في استعادة بعض المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. ويأتي هذا الهجوم لينضم إلى جانب تحركات الجيش اليمني في محافظة تعز جنوب صنعاء، وكانت هذه الجبهات مجمدة منذ سنوات.

وقال متحدث من العسكريين أمس الجمعة إنه تم تطهير منطقة الشبكة بالكامل، وإنهم غنموا بعض المعدات العسكرية والأسلحة.

وقال عسكري ضمن القوة التي شاركت في السيطرة على المنطقة إنه تم اليوم تطهير عدة قرى منها مديرية عبس والخط الرابط بين مديرية حيران ومديرية عبس كما تم أسر 6 أفراد من جماعة الحوثي.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الجيش الوطني اليمني سيطرت على قرى “الجر والحمراء والشبكة والمعصار وشعب الدش والمنجورة وبرمان” بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية بعد معارك مع الحوثيين.

السيطرة على جبال غربي تعز

وسيطر الجيش الوطني اليمني الخميس على منطقة الطوير المحاذية لجبل الزهيب القريب من منطقة البرح غرب تعز.

وقال العقيد عبد حمود الصغير رئيس عمليات اللواء 17 في محور تعز إن المعركة كبيرة جدًا وتمثل معركة الريف الغربي بشكل كامل.

مواقع استراتيجية

وكان الجيش اليمني قد حقق تقدما ميدانيا، إذ زحفت قواته، على مواقع لجماعة الحوثي، في جبهة الكدحة بمديرية المَعافِر غربي تعز، وخاضت معارك عنيفة مع الحوثيين، تمكنت بعدها من السيطرة على جبليّ علقة والدرب الاستراتيجي، غربيّ المديرية.

وبدأ الجيش الوطني الأسبوع الماضي حملة عسكرية جنوب غربي تعز وتمكن خلالها من السيطرة على كافة الريف الغربي لمديرية جبل حمشي لخلق واقع جديد والتخفيف عن جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.