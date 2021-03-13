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سياسة|نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا: من واجبنا حماية المسلمين في بلادنا

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن (رويترز)
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن (رويترز)
13/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202103:38 PM (مكة المكرمة)

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن السبت أن من واجب بلادها حماية مسلميها، وذلك خلال مراسم مؤثرة في الذكرى الثانية للهجوم على مسجدي كرايستشيرش.

وحضر مئات الناس المراسم التي جرت وسط تدابير أمنية مشددة تكريما لذكرى ضحايا المجزرة التي نفذها مسلح في 15 مارس/آذار 2019 وأسفرت عن مقتل 51 شخصا وعشرات الجرحى.

وروى تاميل أتاكوكوغو الذي أصيب في الوجه والذراعين والساقين أنه كان ينتظر لتلقي العلاج مع والد مقداد ابراهيم الطفل البالغ الثالثة من العمر حين علم أن الطفل توفي. وقال وهو يبكي “بدا لي فجأة أن ألمي لا معنى له”.

وقالت أرديرن “الكلام لن يمحو الخوف الذي أصاب الطائفة المسلمة” معتبرة أن النتيجة ينبغي أن تكون “أمة جامعة أكثر، أمة تفتخر بتعدديتها وتثمنها وتدافع عنها بشراسة حين يقتضي الأمر”.

ولقيت أرديرن عند وقوع الهجوم الإشادة لتعاطفها الكبير مع الناجين وعائلات ضحايا الهجوم ولقرارها السريع تشديد القيود المفروضة على حيازة الأسلحة النارية في نيوزيلندا.

وقالت كيران منير التي قتل زوجها شهيد هارون محمود في الهجوم، خلال المراسم أن أفضل ما يمكن القيام به انتقاما للهجوم هو “ألا نكون مثل العدو. أن نتعلم كيف ننهض بكرامة ونمضي قدما بأفضل ما يمكننا”.

وألقي القبض على منفذ الهجوم برينتون تارانت المؤمن بنظرية تفوق البيض، بعد دقائق من الهجوم على مسجدي النور ولينوود. وحكم عليه في أغسطس/آب الماضي بالسجن المؤبد من دون الحق في الحصول على إفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.

وأوقفت الشرطة في كرايستشيرش الأسبوع الماضي رجلا في الـ27 من العمر ووجهت إليه التهمة بإصدار تهديدات بالقتل استهدفت المسجدين.

المصدر : وكالات

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