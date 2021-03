بعد شربه الماء في معبد.. هندوسي يعتدي بطريقة وحشية على مسلم (فيديو)

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل هندوسي، اليوم السبت، لاعتدائه على فتى مسلم لشربه الماء في معبد ببلدة (غازي آباد) قرب العاصمة الهندية نيودلهي.

وألقت السلطات القبض على المعتدي الهندوسي، ويدعى “شرينغي ناندان ياداف” بعد نشر مقطع مصور “للاعتداء الوحشي” على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المصور “ياداف” وهو يسأل الضحية “آصف” عن اسمه، قبل أن يضربه بلا رحمة.

وقال فارون كومار، ضابط العلاقات العامة في شرطة (غازي أباد) للأناضول “لقد اعتقلنا، شرينغي ناندان ياداف، بعد انتشار المقطع المصور عبر وسائل التواصل” مضيفًا “نحقق في الأمر لمعرفة السبب الدقيق لمثل هذا السلوك”.

After the video went viral, Shringi Yadav was arrested last night for mercilessly beating Asif for drinking water inside Dasna Devi Mandir. A look at his Facebook profile shows he is inspired by hate speeches of Dasna Mandir Mahant Yati Narsinghanand Saraswati. Thread 👇 pic.twitter.com/mF7eDol3Dq — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 13, 2021

TW violence This is a very disturbing video, but one that really reflects what Modi has normalised in this country. This man is Shringi Yadav, beating up a Muslim kid for drinking water from a Mandir. This is the hate their ideology spews, shame on thempic.twitter.com/igW1ufjfQb — Sankul Sonawane (@sankul333) March 13, 2021

وتتبع (غازي آباد) ولاية “أوتار براديش” الشمالية، على بعد نحو 33 كيلومترًا من نيودلهي.

وتناقل عدد من ناشطي مواقع التواصل مقطع الفيديو، ما أدى إلى سرعة إلقاء القبض على المعتدي.

In a viral video from Ghaziabad, a self-styled Hindutva activist named Shringi Yadav can be seen viciously assaulting and abusing a minor Muslim boy. Shringi has been arrested near the Dasna Devi Mandir. What do his online profiles say about him?https://t.co/aPI6Byzyva — The Wire (@thewire_in) March 13, 2021

TW:- Islamophobia A Hindu supermacist Shringi Yadav brutally beat up a young muslim boy for drinking water from a temple tap. He and his friends still have no remorse. This video is extremely disturbing. It is going viral on RW pages and people are happily cheering it on. pic.twitter.com/Sxb1DzDjrT — Unknown Girl (@unknwnn_girl) March 12, 2021

A poor minor Muslim Asif was beaten up by terrorist shringi yadav aka shringi nandan for drinking water in a temple Dasna Ghaziabad UP india.#shamefull pic.twitter.com/lfl3fMI1TL — Harib Sharif (@HaribSharif) March 13, 2021

وأصبح العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى متكررًا بشكل متزايد في الهند، منذ أن تولى حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، السلطة في عام 2014.

وكشفت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها لعام 2021، عن استمرار الهجمات في الهند ضد الأقليات، خاصة المسلمين، مع تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد قادة حزب (بهاراتيا جاناتا) وأنصاره، الذين يشاركون في أعمال عنف ضد المسلمين.

DASNA GAZIABAD UP A minor Muslim boy named Asif was brutally beaten by Shringi Yadav for drinking water from a temple & the video was posted on his instagram. 1/3 pic.twitter.com/UvSq55O7sl — Asjad II اسجد♛ (@iamasjadraza7) March 13, 2021