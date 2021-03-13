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سياسة|تركيا

أنقرة غاضبة من قرار محكمة أمريكية بالإفراج عن قاتل دبلوماسي تركي

المتهم الأرمني هامبينغ ساسونيان (الفرنسية - أرشيف)
المتهم الأرمني هامبينغ ساسونيان (الفرنسية - أرشيف)
12/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202112:56 AM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات الأمريكية أنه سيتم الإفراج عن أرمني مسجون في كاليفورنيا على خلفية قتل قنصل تركيا في لوس أنجليس عام 1982 بموجب سراح مشروط في قرار دانته أنقرة “بشدة”.

وأدين هامبينغ ساسونيان (58 عامًا) سنة 1984 لإطلاقه النار على الدبلوماسي كمال أريكان بعد أن أوقفه بقوة السلاح وهو يقود سيارته في 28 يناير/كانون الثاني 1982.

وكان المهاجر الأرمني ساسونيان قد أدين بالسجن المؤبد من دون إمكانية السراح المشروط، قبل أن تلغي محكمة فدرالية القرار.

ووقّع الجاني عام 2002 بيانا أكد فيه نبذ الإرهاب وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع قضاء ما لا يقل عن 25 عاما خلف القضبان.

ورفضت مرات عدة مطالبه للتمتع بإطلاق سراح مشروط إلى أن وافقت السلطات هذه المرة.

ومنحته محكمة في لوس أنجليس إطلاق سراح مشروطًا وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، الجمعة، أنه لن يستأنف القرار رغم معارضته سابقا الإجراء القضائي.

وأعرب وزير العدل التركي عبد الحميد غل، الجمعة، عن أسفه لقرار المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا الأمريكية إعادة النظر في طلب الإفراج المشروط عن هامبينغ ساسونيان.

وأكد غل في رسالة وجهها إلى نظيره الأمريكي بالوكالة مونتي ويلكينسون أن قرار المحكمة إعادة النظر في طلب الإفراج المشروط عن ساسونيان سيبعث رسالة خاطئة للغاية لمن يرون الأعمال الإرهابية وسيلة لتحقيق أهدافهم.

وردا على الجملة التي أفادت بها المحكمة الأمريكية المتعلقة بالإفراج المشروط عن المدان بأنه لن يشكل تهديدا عالي المستوى على الأمن العام قال الوزير التركي إنه “قرار خاطئ”.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن “خيبة أملها العميقة” إزاء الإفراج المزمع عن هامبينغ ساسونيان.

وأضافت أن “مهاجمة دبلوماسي ليست فقط جريمة ضد فرد معيّن، بل هي اعتداء على الدبلوماسية في حدّ ذاتها”، وذكّرت أن الولايات المتحدة دعت إلى تطبيق “العقوبة القصوى” التي ينصّ عليها القانون في حالة اغتيال دبلوماسي “دون إفراج مشروط أو مبكر”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، مساء الخميس، “ندين بشدة القرار الذي يترك جرحًا عميقًا في ضمير الأمة التركية”.

وأضافت أن “القرار يضر روح التعاون ضد الإرهاب”.

ويأتي القرار في وقت تسعى أنقرة لترميم علاقاتها مع واشنطن بعد أن توترت منذ 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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