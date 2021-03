وسط صرخات طفله.. شرطة التشيك تعتدي على رجل في الشارع لعدم ارتدائه الكمامة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشرطيين في التشيك وهو يلقون القبض بعنف على رجل بينما كان ابنه الصغير يصرخ ويبكي.

ونقلت مواقع محلية عن محامي الرجل أنه كان خارجا للتو من أحد المتاجر عندما استوقفه الشرطيان لعدم ارتدائه كمامة الوجه، فأبلغهم الرجل أنه خرج الآن من متجر وكان يضع الكمامة على وجهه لكنه يريد استنشاق الهواء.

وأضاف أن سيارته تبعد نحو 50 مترا فقط ولا يوجد أي شخص في الشارع.

لكن الشرطيين طلبا التأكد من هويته، فأصر على وضع ابنه في السيارة أولا وقبل القيام بأي شيء، فقاما بالقبض عليه وسط صراخ وبكاء طفله.

Czech Police forced a man to the ground for forgetting his mask while his child is comforted by a strangers pic.twitter.com/W2IBedOqxz

— conspiracyguy (@donkamion78) March 11, 2021