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سياسة|التشيك

وسط صرخات طفله.. شرطة التشيك تعتدي على رجل في الشارع لعدم ارتدائه الكمامة (فيديو)

قالت الشرطة إنها ستحقق في الحادث (تويتر)
قالت الشرطة إنها ستحقق في الحادث (تويتر)
12/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202107:16 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشرطيين في التشيك وهو يلقون القبض بعنف على رجل بينما كان ابنه الصغير يصرخ ويبكي.

ونقلت مواقع محلية عن محامي الرجل أنه كان خارجا للتو من أحد المتاجر عندما استوقفه الشرطيان لعدم ارتدائه كمامة الوجه، فأبلغهم الرجل أنه خرج الآن من متجر وكان يضع الكمامة على وجهه لكنه يريد استنشاق الهواء.

وأضاف أن سيارته تبعد نحو 50 مترا فقط ولا يوجد أي شخص في الشارع.

 

لكن الشرطيين طلبا التأكد من هويته، فأصر على وضع ابنه في السيارة أولا وقبل القيام بأي شيء، فقاما بالقبض عليه وسط صراخ وبكاء طفله.

وقالت الشرطة التشيكية إنه سيتم التحقيق في الحادث بالتفصيل.

وذكر مسؤول محلي إن الشرطيين تصرفا وفقا للإجراءات المتبعة لكنه وصف رد فعلهما بالمبالغة وعدم مراعاة وجود الطفل مع الأب.

ومنذ بداية الوباء، سجلت جمهورية التشيك أكثر من 1.3 مليون إصابة وأكثر من 22 ألف حالة وفاة مرتبطة بالوباء.

المصدر : الجزيرة مباشر

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