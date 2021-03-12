مصر.. لحظة تفجير “عقار فيصل” المحترق (فيديو)

فجرت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري في الجيزة عن طريق الديناميت، وشهد محيط العقار قبل أعمال التفجير تشديدات ووجودا أمنيا مكثفا استعدادًا لتفجير المبنى بطريقة “النسف الحذر”.

واستمر التفجير الذي نفذته قوات المفرقعات التابعة لوزارة الداخلية المصرية أقل من دقيقتين بعدما انتهى رجال الحماية المدنية والمفرقعات من زرع الديناميت.

وتوقفت حركة مرور المركبات على الطريق الدائري تمهيدا لإزاله العقار (المعروف إعلاميًا باسم عقار فيصل المحترق) حفاظا علي حياه المواطنين بعد إخلاء مسافة 500 متر من العقار في الاتجاهين وسط إجراءات أمنيه مكثفة.

واشتعل الحريق، في نهاية يناير/كانون الأول الماضي، في المبنى المكون من 15 طابقا، والذي يقع بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وكانت البداية من الطابق الأرضي والبدروم، حيث يوجد مخزن ومصنع للأحذية، ثم تدخلت قوات الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق.

لكن الحريق استمر لليوم الثاني، وهو ما فسرته النيابة العامة -حسب ما نقلته الصحافة المحلية- بوجود كميات كبيرة من الأحذية الجلدية في الطابقين الأول والثاني، إضافة إلى مواد كيميائية تستخدم في صناعة الأحذية وهو مما أدى إلى استمرار الحريق.

ونقلت مواقع محلية مصرية آنذاك عن مصدر أمني قوله إن عمليات الإطفاء متوقفة، وإن وجود رجال الدفاع المدني هو للملاحظة وأعمال التبريد ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وأنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه.

وزاد من خطورة الوضع أن العقار -الذي يضم أكثر من 100 وحدة سكنية، وتم بناؤه على مساحة ألف متر مربع- يقع على بعد أمتار من الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى، والذي يعج طوال ساعات اليوم بحركة مرور كثيفة، وهو ما يهدد بكارثة في حال انهيار المبنى.