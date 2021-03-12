البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. لحظة تفجير “عقار فيصل” المحترق (فيديو)

12/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202107:12 PM (مكة المكرمة)

فجرت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري في الجيزة عن طريق الديناميت، وشهد محيط العقار قبل أعمال التفجير تشديدات ووجودا أمنيا مكثفا استعدادًا لتفجير المبنى بطريقة “النسف الحذر”.

واستمر التفجير الذي نفذته قوات المفرقعات التابعة لوزارة الداخلية المصرية أقل من دقيقتين بعدما انتهى رجال الحماية المدنية والمفرقعات من زرع الديناميت.

وتوقفت حركة مرور المركبات على الطريق الدائري تمهيدا لإزاله العقار (المعروف إعلاميًا باسم عقار فيصل المحترق) حفاظا علي حياه المواطنين بعد إخلاء مسافة 500 متر من العقار في الاتجاهين وسط إجراءات أمنيه مكثفة.

 

واشتعل الحريق، في نهاية يناير/كانون الأول الماضي، في المبنى المكون من 15 طابقا، والذي يقع بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وكانت البداية من الطابق الأرضي والبدروم، حيث يوجد مخزن ومصنع للأحذية، ثم تدخلت قوات الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق.

لكن الحريق استمر لليوم الثاني، وهو ما فسرته النيابة العامة -حسب ما نقلته الصحافة المحلية- بوجود كميات كبيرة من الأحذية الجلدية في الطابقين الأول والثاني، إضافة إلى مواد كيميائية تستخدم في صناعة الأحذية وهو مما أدى إلى استمرار الحريق.

ونقلت مواقع محلية مصرية آنذاك عن مصدر أمني قوله إن عمليات الإطفاء متوقفة، وإن وجود رجال الدفاع المدني هو للملاحظة وأعمال التبريد ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وأنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه.

وزاد من خطورة الوضع أن العقار -الذي يضم أكثر من 100 وحدة سكنية، وتم بناؤه على مساحة ألف متر مربع- يقع على بعد أمتار من الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى، والذي يعج طوال ساعات اليوم بحركة مرور كثيفة، وهو ما يهدد بكارثة في حال انهيار المبنى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

وسط صرخات طفله.. شرطة التشيك تعتدي على رجل في الشارع لعدم ارتدائه الكمامة (فيديو)

قالت الشرطة إنها ستحقق في الحادث (تويتر)

بينها أمريكا وفرنسا.. بيان من 31 دولة يطالب مصر بوقف القمع باسم مكافحة الإرهاب (فيديو)

مظاهرة سابقة في فرنسا تنديدا بأوضاع حقوق الإنسان في مصر (رويترز)

مصر تطالب بإبرام اتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة وتتمسك بوساطة رباعية دولية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

الأولى في الشرق الأوسط.. الخطوط الجوية القطرية تبدأ تطبيق “جواز السفر الرقمي”

"القطرية" أول شركة طيران في الشرق الأوسط تبدأ بتجربة تطبيق جواز السفر الرقمي (الخطوط الجوية القطرية)
الأكثر قراءة

3 نساء يعتدين على سائق سيارة طلب منهن ارتداء الكمامات (فيديو)

تكرار حالات الاعتداء على سائقي سيارت أوبر في الشوراع الأمريكية (مواقع التواصل الاجتماعي)

ميغان ماركل تتقدم بشكوى ضد مذيع بريطاني.. والأمير وليام: “لسنا عنصريين”

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل (غيتي)

“لماذا أنت محبوس؟ لأنني أتكلم”.. البرادعي: مصريون لا حصر لهم يرزخون في السجون بلا محاكمة

الدكتور محمد البرادعي (رويترز)

بعضها أثبت فعالية كبيرة.. تعرف على قائمة لقاحات كورونا المرخص لها في العالم

عاملة طبية تحمل لقاحا ضد فيروس كورونا (رويترز)