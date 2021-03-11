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وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا يبحثون في الدوحة ملفات سوريا وأفغانستان والخليج

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الدوحة. (ر ويترز)
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الدوحة. (ر ويترز)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202105:09 PM (مكة المكرمة)

اجتمع وزراء خارجية تركيا وقطر وروسيا اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التعاون التي من شأنها الإسهام في حل سياسي دائم للصراع في سوريا، كما بحثوا ملفي أفغانستان والخليج.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب اجتماع ثلاثي جمع وزراء الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف.

وشدد البيان على الالتزام بحماية سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على عدم وجود حل عسكري للصراع.

وأكد الوزراء عزمهم محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة مساعي الانفصاليين التي تضر بسيادة سوريا ووحدة أراضيها والأمن القومي لدول الجوار.

وأشار البيان إلى أهمية دور اللجنة الدستورية وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي ومبادئ عملها الأساسية من قبل الأطراف السورية.

وأعرب البيان عن دعمه لجهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، من أجل ضمان العمل المستدام والفعال للجنة الدستورية والإصلاح الدستوري من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية.

حل سياسي

وعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع وقال وزير الخارجية القطري إن الأطراف الثلاثة بحثت تطورات الملف السوري وإمكانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسوريا.

وأكد على وحدة الأراضي السورية وعدم وجود حل عسكري للأزمة، مشيرًا إلى أن أسباب تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية ما زالت قائمة.

وأضاف أنهم ناقشوا الأوضاع في الخليج بعد بيان العلا، وكذلك الأوضاع في ليبيا ومفاوضات أفغانستان، كما ذكر أن الدوحة تلقت دعوة من موسكو لمشاركة ممثل عن قطر بالاجتماع المقرر عقده هذا الشهر بشأن أفغانستان.

من جانبه قال قال وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تتفق مع تركيا وقطر على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأشار لافروف إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها وزراء خارجية الدول الثلاثة للتباحث بشأن الأزمة السورية.

وأوضح أن البلدان الثلاثة تتخذ موقفا مشترك إزاء وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مؤكدًا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين.

وقال وزير الخارجية التركي إنهم يواصلون دعم عودة العلاقات إلى طبيعتها في منطقة الخليج.

وأفاد تشاووش أوغلو في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم الخميس إنه التقى في الدوحة مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح أنهما بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأكد أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع قطر الشقيقة في كافة المجالات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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