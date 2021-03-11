“حق حسن لازم يرجع”.. مصري أجبره شرطي على مداهمة وكر لتجار المخدرات فقُتل

تصدر وسم (#حق_حسن_لازم_يرجع) الأعلى تداولا في مصر احتجاجا على مقتل الشاب حسن عبد العظيم الغول من محافظة أسوان.

وكان أحد أمناء الشرطة قد أجبر حسن على مداهمة واقتحام وكر لتجار المخدرات بالتوكتوك الذي يقوده مما أدى إلى مقتله بـ 3 رصاصات.

واندلعت على إثر مقتله اشتباكات بين أهالي قريته المنشية وقوات الأمن، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز ضد الأهالي وقامت باعتقال عدد منهم.

#حق_حسن_لازم_يرجع.. احتجاجات في #مصر ردًا على تسبب الشرطة في مقتل سائق توكتوك بعد إجباره على المشاركة في مداهمة أمنية. pic.twitter.com/g9y4BpmhdL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2021

تناقض

وتتضارب رواية الأهالي مع الرواية الرسمية التي نشرتها الصحف المحلية وقالت إن أهالي قرية المنشية التابعة لمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان قد عثروا مساء يوم الاثنين على جثة شاب يدعى حسن عبد العظيم النور الشهير بحسن الغول، وأن قوة أمنية انتقلت لمكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب من قرية المالكي التابعة لمركز نصر النوبة وجرى تحرير محضر، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

غضب عارم

أثارت حادثة مقتل الشاب حسن غضبًا عارمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودشن مدونون وسم #حق_حسن_لازم_يرجع، وكتب عبدالعزيز قائلا: كل يوم ضحايا بالقتل العمد والتصفية أو بالإهمال الطبى والتعذيب فى السجون، الشرطة أصبحت عبارة عن مجموعة من العصابات المسلحة، شغالة لخدمة النظام الذي يحكمنا وخدمة أنفسهم والتربح بأى طريقة، ليس مهما إذن مخدرات آثار تهريب سرقة المهم عندهم المنصب والفلوس

كل يوم ضحايا بالقتل العمد والتصفيه او بالاهمال الطبى والتعذيب فى السجون الشرطه بقت عباره عن مجموعه من العصابات المسلحه شغاله لخدمه النظام اللى بيحكمنا وخدمه انفسهم والتربح بأى طريقه مش مهم بقا مخدرات اثار تهريب سرقه المهم عندهم المنصب والفلوس

#حق_حسن_لازم_يرجع#المقاومه_هي_الحل — Abdelazezabaza (@abdelazezabaza) March 9, 2021

وكتب صاحب حساب المواطن المصري قائلا “علشان اقتحموا وكر المخدرات استخدموا أحد المواطنين الفقراء بالتوكتوك بتاعه ما عرضه للموت”.

وتابع “ولما أحبوا قمع الناس المعترضة علي الواقعة استخدموا قوات مدرعة وقنابل غاز وعربات مصفحة . شرطة النظام”.

وكتب عاصم قائلا: دماء الغلابة بلاثمن .غضبة مؤقتة ثم يعود القطيع إلى بيوتهم طالبين السلامة، ويسكن الحزن بيتا جديدا وتنتهى القصة ثم تبدأ قصة جديدة مع شهيد جديد .. فلا نامت أعين الجبناء.

علشان اقتحموا وكر المخدرات استخدموا أحد المواطنين الفقراء بالتوكتوك بتاعة مما عرضه للموت .

ولما حبوا يقمعوا الناس المعترضة علي الواقعة استخدموا قوات مدرعة وقنابل غاز وعربات مصفحة .

شرطة النظام.. https://t.co/U2tHr2DpJh — المواطن مصرى (@Mseb51388320) March 10, 2021

حسن شاب نوبي بسيط بيشتغل سواق توكتوك اخده أمين شرطة عشان يخترق وكر تجار مخدرات في كوم امبوا بالتوكتوك بتاعه وتجار المخدرات هاجموا آمين الشرطة واصابوا الشاب بثلاث رصاصات توفى على الفور

ازاي يعرضوا حياة مواطن ملوش ذنب لخطر زي دا وهو غير مؤهل للتعامل مع مجرمين#حق_حسن_لازم_يرجع pic.twitter.com/pkK0wo8uEz — فاطنة كشري (@Baheia23881) March 9, 2021