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سياسة|مصر

“حق حسن لازم يرجع”.. مصري أجبره شرطي على مداهمة وكر لتجار المخدرات فقُتل

الشاب القتيل حسن الغول (منصات التواصل)
الشاب القتيل حسن الغول (منصات التواصل)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202102:38 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسم (#حق_حسن_لازم_يرجع) الأعلى تداولا في مصر احتجاجا على مقتل الشاب حسن عبد العظيم الغول من محافظة أسوان.

وكان أحد أمناء الشرطة قد أجبر حسن على مداهمة واقتحام وكر لتجار المخدرات بالتوكتوك الذي يقوده مما أدى إلى مقتله بـ 3 رصاصات.

واندلعت على إثر مقتله اشتباكات بين أهالي قريته المنشية وقوات الأمن، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز ضد الأهالي وقامت باعتقال عدد منهم.

تناقض

وتتضارب رواية الأهالي مع الرواية الرسمية التي نشرتها الصحف المحلية وقالت إن أهالي قرية المنشية التابعة لمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان قد عثروا مساء يوم الاثنين على جثة شاب يدعى حسن عبد العظيم النور الشهير بحسن الغول، وأن قوة أمنية انتقلت لمكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب من قرية المالكي التابعة لمركز نصر النوبة وجرى تحرير محضر، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

غضب عارم

أثارت حادثة مقتل الشاب حسن غضبًا عارمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودشن مدونون وسم #حق_حسن_لازم_يرجع، وكتب  عبدالعزيز قائلا: كل يوم ضحايا بالقتل العمد والتصفية أو بالإهمال الطبى والتعذيب فى السجون، الشرطة أصبحت عبارة عن مجموعة من العصابات المسلحة، شغالة لخدمة النظام الذي يحكمنا وخدمة أنفسهم والتربح بأى طريقة، ليس مهما إذن مخدرات آثار تهريب سرقة المهم عندهم المنصب والفلوس

وكتب  صاحب حساب المواطن المصري قائلا “علشان اقتحموا وكر المخدرات استخدموا أحد المواطنين الفقراء بالتوكتوك بتاعه ما عرضه للموت”.

وتابع “ولما أحبوا قمع الناس المعترضة علي الواقعة استخدموا قوات مدرعة وقنابل غاز وعربات مصفحة . شرطة النظام”.

وكتب عاصم قائلا: دماء الغلابة بلاثمن .غضبة مؤقتة ثم يعود القطيع إلى بيوتهم طالبين السلامة، ويسكن الحزن بيتا جديدا وتنتهى القصة ثم تبدأ قصة جديدة مع شهيد جديد .. فلا نامت أعين الجبناء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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