عشرات الآلاف يحيون “الإسراء والمعراج” في المسجد الأقصى (فيديو)

أحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الخميس، ذكرى الإسراء والمعراج، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وتدفق الآلاف من سكان القدس المحتلة والمناطق العربية في الداخل برفقة أبنائهم وعائلاتهم إلى المسجد.

من حيث عرج النبي ﷺ إلى السماء.. من صلاة الظهر جوار مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.#فلسطين #الإسراء_والمعراج pic.twitter.com/5QEDCZwP7M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2021

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 50 ألف شخص توافدوا إلى المسجد.

أجواء من البهجة والفرح في المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج pic.twitter.com/IINCnaD6KT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 11, 2021

ونظمت الدائرة احتفالا بهذه الذكرى تخللته كلمات وأناشيد دينية.