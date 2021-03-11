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سياسة|فلسطين

عشرات الآلاف يحيون “الإسراء والمعراج” في المسجد الأقصى (فيديو)

تدفق الآلاف إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج (تويتر)
تدفق الآلاف إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج (تويتر)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202107:28 PM (مكة المكرمة)

أحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الخميس، ذكرى الإسراء والمعراج، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وتدفق الآلاف من سكان القدس المحتلة والمناطق العربية في الداخل برفقة أبنائهم وعائلاتهم إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 50 ألف شخص توافدوا إلى المسجد.

ونظمت الدائرة احتفالا بهذه الذكرى تخللته كلمات وأناشيد دينية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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