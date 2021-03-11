مصر.. إعادة محاكمة أحمد شفيق بتهم “فساد” بعد 7 سنوات من البراءة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي المصري ورئيس مجلس الوزراء الأسبق- و2 آخرين في اتهامهم بإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جمعية خدمات مصر الجديدة”، لجلسة 7 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت النيابة العامة قد طعنت في وقت سابق أمام محكمة النقض في حكم محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمًا غيابيًا ببراءة شفيق عام 2013 في القضية، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة، بحسب صحيفة الأهرام (حكومية).

وتعد قضية “فساد وزارة الطيران” واحدة بين 3 قضايا حصل شفيق في اثنتين منها على البراءة غيابيًا.

وكان قاضى التحقيق قد نسب لشفيق ومتهمين آخرين هما إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران وتحويلهم لمحكمة الجنايات.

أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق أثناء ترحيله من الإمارات إلى مصر

جاء ذلك إثر توقيع شفيق بروتوكولًا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح مبالغ مالية لتلك الجمعية بلغت نحو 7.2 مليون جنيه مصري (457 ألف دولار أمريكي).

ونفى شفيق الاتهامات خلال محاكمته وقال إنه لم يهدر المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع، وذكر أن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.

يذكر أن الفريق أحمد شفيق، هو آخر رئيس وزراء لمصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وتولى رئاسة الوزراء في 29 يناير/كانون الثاني 2011 عقب أيام من اندلاع ثورة 25 يناير كانون الثاني إلى أن أطيح به بعد أقل من شهرين في 3 مارس/آذار 2011.

وتولى شفيق حقيبة وزارة الطيران المدني قبل ذلك منذ عام 2002، وترشح شفيق مستقلاً في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، ودخل جولة الإعادة منافسًا للرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي فاز بها.