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بعد رفع سعر 19 دواء.. نقابي مصري: الصيادلة يتفاجؤون كل فترة بزيادة الأسعار سرا (فيديو)

10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202112:26 PM (مكة المكرمة)

قال الأمين السابق لصندوق نقابة صيادلة مصر أحمد رامي إن السلطة القائمة في مصر ليس من أولوياتها تمكين المواطن من شراء الدواء الذي يحتاجه بسعر مناسب.

وأكد رامي للجزيرة مباشر أن الصيادلة أنفسهم يتفاجؤون كل فترة بزيادة أسعار عدد من الأدوية سرًا ودون الإعلان عن القرار، وأن الزيادة الأخيرة في الأسعار تتعلق بالمجموعات الدوائية الأكثر استهلاكًا بين المصريين، ومنها مضادات حيوية وأدوية لعلاج البروستاتا والسعال ومشاكل الهضم وبعض المسكنات، وهو ما يعني أن تلك الزيادة ستكون مؤثرة بشكل كبير على ميزانية المواطن.

وأضاف رامي أن هيئة الدواء المصرية التي أنشأت عام 2019 هي المسؤولة عن قرارات رفع أسعار الأدوية التي صدرت خلال الأيام والأسابيع الماضية، لأن الهيئة هي المختصة بتسعير الأدوية وليس وزارة الصحة التي يتم تصديرها لتلقي غضب الرأي العام، على حد قوله.

وأشار رامي إلى اجتماع عقد بين هيئة الدواء وممثلي الشركات قبل زيادة الأسعار، وهو اجتماع أعقبه تصريح للمتحدث باسم الهيئة يؤكد فيه أن الاجتماع ناقش 3 أمور هي: الجودة والأمان والفاعلية، دون أن يهتم بمناقشة توفير الدواء للمواطن بسعر مناسب.

أعادت شركات إنتاج وتوزيع الأدوية المصرية تسعير 19 عقارًا طبيًا بنسب تصل إلى 60% (وكالات)

وكانت شركات إنتاج وتوزيع الأدوية المصرية أعادت تسعير 19 عقارًا طبيًا بنسب تصل إلى 60%، وهي أدوية محلية الصنع وكذلك مستوردة من الخارج. وجاء هذا القرار بعد أسابيع من زيادة أصناف العديد من الأدوية التي تعالج أمراض الكبد والقلب والضغط والسكري والحساسية.

وأوضح النقابي المصري أن هناك فارقًا كبيرًا بين سياسة تسعير الدواء في مصر والعالم، لأن نسبة تغطية التأمين الصحي وتحمل الدولة لعلاج المواطنين في مصر شديدة التدني، والمواطن يدفع من جيبه للحصول على الدواء رغم أنه يدفع الضرائب كذلك، وبالتالي يتحمل تكلفة علاجه أيضًا، وهذا الأمر ليس موجودًا في دول أخرى، وبالتالي لا تصح مقارنة أسعار الدواء في مصر بأسعاره في دول أخرى، ضاربًا المثل بالسعودية التي يزيد متوسط دخل المواطن فيها على متوسط دخل المواطن المصري بفارق كبير.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أقرت زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف دواء دفعة واحدة، بواقع 50% للأدوية التي تقل أسعارها عن 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيهًا، و30% للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه، وذلك بدعوى مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأدوية الأساسية والضرورية من السوق المحلي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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