محافظ مصري سابق: تطوير العشوائيات يحتاج خططا ودراسات لا يؤمن بها السيسي (فيديو)

قال محافظ البحيرة السابق أسامة سليمان إن النظام المصري يخدع المواطنين عبر هدم منازلهم دون توفير بديل لهم.

وأضاف سليمان للجزيرة مباشر أن وزير النقل كامل الوزير صرح بأن السلطات ستصرف مبلغ 160 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار) للمتضررين من هدم منازلهم، واصفًا ذلك المبلغ بأنه زهيد ولا يكفل للمواطن شراء منزل في أي مكان إلا في المناطق الريفية، وهو ما يعني فتح الباب مرة أخرى أمام ظاهرة العشوائيات التي يدعي النظام أنه يحاربها، لأن مشروعات الإسكان الحكومية نفسها تقدم شققًا بأسعار لا تقل عن 300 ألف جنيه (نحو 20 ألف دولار) وتصل إلى 600 ألف جنيه.

وأكد سليمان أنه مؤيد للأهداف العامة من تلك المشروعات (توسعة الطرق)، وأنه أثناء توليه المسؤولية كان يسعى لتوسعة الطرق والقضاء على البناء العشوائي، ولكن ليس على حساب المواطن المصري، موضحًا أن تنفيذ الحلول لا يتم بتهديد المواطنين بإنزال قوات الجيش لهم “وكأننا في دولة محتلة” على حد وصفه، بل بوضع خطط ودراسات الجدوى التي أشار إلى أن السيسي نفسه أكد قبل ذلك أنه لا يؤمن بها.

واستنكر سليمان تغييب صوت المواطنين أثناء العمل على توسعة الطرق، مؤكدًا أن تلك المشروعات لابد أن يسبقها حوار مجتمعي وحوارات مع المتضررين واسترضائهم وتوفير مساكن ملائمة لهم قبل الشروع في العمل، لكن ما حدث هو أن الحكومة بدأت في هدم المنازل ثم أجبرت المتضررين على السعي وراءها للحصول على التعويضات.

ووصف سليمان (الجمهورية الثانية) التي تحدث عنها السيسي مؤخرًا بأنها “لا تقوم على الإنسان”، مضيفًا “حكم العسكر لا يضع الإنسان في اعتباره” لأن الدولة تقوم على التعليم والصحة والعدل والحرية، وهي أشياء حرم منها المواطن المصري طوال السنوات الماضية، على حد قوله، ولذلك زادت نسبة الفقر وتراجعت تصنيفات مصر في المؤشرات الدولية.

وانتقد سليمان إهمال وسائل الإعلام المصرية لعرض شكاوى المتضررين، واقتصار عرض فيديوهات هدم المنازل على الفضائيات التي تبث من خارج مصر، خاصة أن المتضررين ليسوا فقط من أصحاب المنازل، بل أصحاب محال تجارية أيضًا كانت تمثل لهم مصدرًا للرزق.

#شاهد: لحظة هدم مسجد الشهيد عيد رزق في محافظة البحيرة وكانت السلطات قد قامت بهدم أكثر من 100 في محور المحمودية منذ العام الماضي#مصر pic.twitter.com/mMPxGIz9YO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2021

وتثير عمليات هدم المساجد والمنازل غضبًا واسعًا في الشارع المصري، وكان العشرات من سكان منطقة المرج الجديدة تظاهروا قبل يومين احتجاجًا على قرار السلطات إزالة 16 برجًا سكنيًا مرخصًا دون توفير بديل مناسب لسكان هذا الأبراج.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من أهالي قرية زرقون بالمحمودية بعد تجمع عدد كبير من الأهالي للتعبير عن رفضهم قرار السلطات هدم مساجد وبيوت بالمنطقة بحجة استكمال مشروع محور المحمودية.

وهدمت السلطات المصرية في العام الماضي عددًا كبيرًا من البيوت والمساجد بحجة التطوير أو بدعوى مخالفتها قواعد البناء، وتوعد السيسي باستخدام الجيش لهدم المباني المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك، وخرجت آنذاك احتجاجات تعبر عن الاحتقان الداخلي في البلاد.