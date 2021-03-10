بالأسماء.. الجريدة الرسمية بمصر تنشر قرارات إدراج 52 شخصا على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية المصرية نص 3 قرارات صادرة من محاكم قضائية بإدراج 51 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وشملت القائمة الأولى أسماء 21 شخصًا أدرجتهم (الدائرة الخامسة إرهاب) في محكمة جنايات الجيزة على قوائم الإرهاب، ضمن القضية رقم 726 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وهم:

محمود محمد ربيع. أسعد شحاتة عبده خطاب. عبد الله شحاتة عبد الله. محمد إمام سمير محمد. جهاد محمد صلاح طلبة. محمود عز الدين يعقوب. هاني عبد العاطي سيد عبد الواحد. عبد الرحمن شريف سيد محمد. إسماعيل علي أحمد السيد. أحمد علي أحمد السيد. محمد إبراهيم محمد حبلص. محمد عبد الله محمد عبد الله. عبد الله سامي محمد عبد العظيم. أحمد محمد عبد الله محمد. أحمد محمد يوسف محمود. شعبان رشوان أحمد. أسامة محمد عبد الله محمد. حسام إبراهيم محمد إبراهيم. محمود السيد عبد الوارث جادو. أسامة كمال محمود. محمد طلعت إسماعيل خير الله.

كما تضمنت القائمة الثانية أسماء 26 شخصًا قررت (الدائرة 11 جنوب) في جنايات القاهرة إدراجهم على قوائم الإرهاب، ضمن القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وهم:

عبد الفتاح عبد العال علي عشري. أحمد محمد حسن مرسي. أسامة سيف سليمان سيف. مصطفى خالد محمد سيد. أحمد محمد قاسم محمد. حسن إبراهيم حلمي علي. كريم منتصر منجد سيد. عبد العزيز ممدوح عبد العزيز أمين. يوسف عبد العال عبد الفتاح علي عشري. أحمد خالد أحمد أبو بكر. مصطفى محمد أحمد يونس. موسى دسوقي ديب حسين. عبد الرحمن عاطف علي الساعي. محمد مصطفى محمد سيد. كريم حميدة علي حميدة. آسر محمد ظهر الدين عبد الوارث. يوسف صبحي محمد المرسي. محمد خلف جمعة أحمد. أحمد بدوي إبراهيم عبد الكريم. محمود مصطفى طلب أبو هشيمة. أحمد صالح عبد الفتاح إبراهيم. علي عاطف علي الساعي. محمود عبد القادر علي سعد. بسام أسامة محمد بطل. يوسف محمد عبده عبد النبي. عبد الرحمن سمير رشدي محمد.

أما القائمة الثالثة فشملت 5 أشخاص، أدرجوا على قوائم الإرهاب وفقًا لقرار (الدائرة 24 جنوب القاهرة) في محكمة جنايات القاهرة، ضمن القضية رقم 1251 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وهم:

محمد أحمد عبد المؤمن عواد. يحيى كمال محمد دسوقي. عبد الرحمن كمال محمد دسوقي. صبري سعد محمد مرسي. رضوى عبد الحليم السيد عامر.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيًا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلن النظام المصري جماعة الإخوان محظورة وإرهابية إثر الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي للجماعة.

وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان من “توظيف القوانين لمواصلة التنكيل بالمعارضين من أي خلفية يسارية وإسلامية وليبرالية وقومية لتصبح مقاومة الإرهاب ذريعة للقمع”.