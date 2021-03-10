بالأسماء.. الجريدة الرسمية بمصر تنشر قرارات إدراج 52 شخصا على قوائم الإرهاب

قررت “الدائرة 5 إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية نص 3 قرارات صادرة من محاكم قضائية بإدراج 51 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وشملت القائمة الأولى أسماء 21 شخصًا أدرجتهم (الدائرة الخامسة إرهاب) في محكمة جنايات الجيزة على قوائم الإرهاب، ضمن القضية رقم 726 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وهم:
كما تضمنت القائمة الثانية أسماء 26 شخصًا قررت (الدائرة 11 جنوب) في جنايات القاهرة إدراجهم على قوائم الإرهاب، ضمن القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وهم:
أما القائمة الثالثة فشملت 5 أشخاص، أدرجوا على قوائم الإرهاب وفقًا لقرار (الدائرة 24 جنوب القاهرة) في محكمة جنايات القاهرة، ضمن القضية رقم 1251 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وهم:
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيًا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلن النظام المصري جماعة الإخوان محظورة وإرهابية إثر الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان من “توظيف القوانين لمواصلة التنكيل بالمعارضين من أي خلفية يسارية وإسلامية وليبرالية وقومية لتصبح مقاومة الإرهاب ذريعة للقمع”.