الأطراف الأفغانية تجتمع في الدوحة لبحث تجاوز عقبات عملية السلام

قال مراسل الجزيرة إن وفدي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان عقدا اجتماعا الليلة الماضية في الدوحة، وذلك بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، وبعثة الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لتجاوز عقبات التوصل إلى اتفاق السلام ودفع عملية السلام في البلاد إلى الأمام.

وأوضح مراسل الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن الأطراف الأفغانية تبحث في اجتماعات داخلية المقترحات الأمريكية الجديدة والدعوة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وفد الحكومة الأفغانية لمفاوضات الدوحة “أوضحنا للمبعوثة الأممية ضرورة إبلاغنا بأي أطروحات تتعلق بالسلام”.

وكانت روسيا وجهت الدعوة لكل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للمشاركة في اجتماع دولي في الثامن عشر من الشهر الجاري لبحث عملية السلام، وأعلنت أن الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة لمفاوضات الدوحة.

ووصلت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا لايونز إلى الدوحة، أمس الثلاثاء، لبحث عملية السلام.

ونشرت وكالة (أسوشيتد برس) ما قالت إنها مسودة الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، والتي تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية حتى يتم الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات عامة.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، وذلك بعد تقرير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للكونغرس دعا واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بسحب القوات الأمريكية من هناك بحلول الأول من مايو/أيار المقبل.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقترح عقد اجتماع على مستوى رفيع خلال الأسابيع القادمة (رويترز)

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين “حتى الآن، لم تُتخذ أي قرارات بشأن قواتنا”، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي تفاوضت بشأنه إدارة ترمب.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز، أمس الثلاثاء، إنه ربما يجب إعادة النظر في موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان لأن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها وفق اتفاق السلام.

وقال في اتصال مع الصحفيين “أشعر بقلق بالغ بشأن جدوى عملية السلام في أفغانستان”، مضيفا أنه يعتقد أن طالبان “لا تلتزم بشكل واضح” بالتعهدات التي قطعتها على نفسها.

وتريد إدارة بايدن إحياء محادثات السلام المتعثرة قبل الأول من مايو عندما يحين موعد رحيل آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان وفق اتفاق تم التوصل إليه، في 29 فبراير/شباط 2020، بين طالبان وإدارة ترمب.

وفي الأسبوع الماضي اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة إلى القادة الأفغان عقد اجتماع على مستوى رفيع “خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وأصبح مينينديز رئيسا للجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ بعد هيمنة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ، منذ يناير/كانون الثاني.

وقال إنه إذا أظهرت تقارير المخابرات عدم وفاء طالبان بالتزاماتها فيجب إعادة النظر في الموعد النهائي للانسحاب.

وقال مينينديز “إذا تم التأكد من عدم وفاء طالبان بالتزاماتها، وهو ما أعتقده بشكل شخصي، فربما سيكون علينا إعادة النظر في الموعد النهائي المقرر في أول مايو”.