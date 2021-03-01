“فخور للغاية”.. أول سفير إماراتي في تل أبيب يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل (فيديو)

وصل أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، وتعهد ببناء علاقات ثنائية جديدة وقال مسؤولون إنه سيبحث عن موقع للسفارة في تل أبيب.

وقدم محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى تل أبيب أوراق اعتماده، اليوم، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

محمد آل خاجة، سفير الدولة لدى إسرائيل يتقدم بأوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، كأول سفير للإمارات لدى تل أبيب#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/N6Wp3ldohA — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) March 1, 2021

ووصل آل خاجة إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية له بعد نحو أسبوعين من أدائه اليمين القانونية أمام نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد.

لحظات تاريخية: عزف النشيد الوطني لدولة لإمارات العربية المتحدة في المراسم الرسمية لاستقبال السفير الإماراتي الأول لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/AF6TJCHaRf — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

وقال ريفلين عبر حسابه في تويتر إنه تسلم أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى تل أبيب، وأضاف “هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها معا”.

السفير الإماراتي الأول لدى دولة إسرائيل محمد محمود آل خاجة يقدم أوراق اعتماده لرئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/dcTTjrsEaq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

وناقش آل خاجة مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في لقاء ثان “سبل تعزيز التعاون” حسب تغريدة للدبلوماسي الإماراتي.

التقيت اليوم أيضاً بسعادة ألون أوشبز المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وسعادة حائيم ريجيف مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تحدثنا حول الاتفاق الإبراهيمي وتعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل لدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/FYSiNXoguL — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 1, 2021

وقال أشكنازي “لدينا فرصة تاريخية لتقديم نموذج سلام دافئ” وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي قال للسفير الإماراتي الأول لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة: "هذا يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط وخطوة كبيرة نحو تعزيز السلام. تلعب الإمارات دورًا مهمًا في قيادة التغيير الذي أحدثته الاتفاقيات الإبراهيمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط" pic.twitter.com/XZLFjiM0LD — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

وقال آل خاجة (40 عاما) خلال الاجتماع مع أشكينازي في القدس إنه “فخور بشدة ويشرف بأن يكون أول سفير إماراتي” لدى إسرائيل حيث قال إنه يناقش مع مضيفيه كيفية العمل معا.

تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى فخامة رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

اتطلع إلى تمثيل دولتي الحبيبة خير تمثيل وإلى العمل مع الجميع من أجل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين. pic.twitter.com/h5QmHP2bji — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 1, 2021

وأضاف “مهمتي هنا هي تعزيز وتطوير هذه العلاقة ونأمل أن يجلب هذا السلام والازدهار لأهل الشرق الأوسط”.

سفير الإمارات محمد محمود آل خاجة في خطابه الأول في إسرائيل: "لا شك أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام هو منارة مضيئة في التاريخ الإنساني لكل محبي السلام – إنجاز تاريخي يفتح آفاقا جديدة لشباب المنطقة ويعزز استقرارها وازدهارها. كل خيار غير السلام سيعني دمارا" pic.twitter.com/NLfCV5A8VL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

وتقول وزارة الخارجية الإماراتية إن آل خاجة يتمتع بخبرات في قطاعات الطاقة ونزع السلاح وتطوير الأعمال والاستثمارات النفطية.

كتب سفير دولة الامارات لدى اسرائيل في سجل الزوار في مقر الرئيس: "نتطلع الى العمل معا@ من اجل سلام دافئ شامل نستشرف من خلاله مستقبلاً واعداً لدولتينا والمنطقة "🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/VZcKL3UH6I — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 1, 2021

ومن المقرر أن يغادر آل خاجة إسرائيل، الأربعاء، على أن يعود لاحقا ليبدأ مزاولة مهام منصبه بعد تحديد موقع سفارة أبو ظبي في مدينة تل أبيب (وسط) وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية “طعنة في ظهر فلسطين”.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

حماس والجهاد تنددان

ونددت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين بوصول أول سفير للإمارات إلى إسرائيل لمباشرة عمله.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن “تقديم دولة الإمارات أوراق اعتماد سفير لها في إسرائيل “يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال”.

وأضاف قاسم أن “مسار التطبيع سيشجع الاحتلال على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة”.

واعتبر الناطق باسم حركة الجهاد داود شهاب أن تعيين أول سفير للإمارات لدى إسرائيل يمثل “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني” مضيفا أنه “سيسجل في سجل العار”.