البث الحي
سياسة|إسرائيل

“فخور للغاية”.. أول سفير إماراتي في تل أبيب يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل (فيديو)

السفير الإماراتي الأول لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين (مواقع التواصل الاجتماعي)
السفير الإماراتي الأول لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202111:22 PM (مكة المكرمة)

وصل أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، وتعهد ببناء علاقات ثنائية جديدة وقال مسؤولون إنه سيبحث عن موقع للسفارة في تل أبيب.

وقدم محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى تل أبيب أوراق اعتماده، اليوم، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ووصل آل خاجة إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية له بعد نحو أسبوعين من أدائه اليمين القانونية أمام نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد.

وقال ريفلين عبر حسابه في تويتر إنه تسلم أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى تل أبيب، وأضاف “هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها معا”.

وناقش آل خاجة مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في لقاء ثان “سبل تعزيز التعاون” حسب تغريدة للدبلوماسي الإماراتي.

وقال أشكنازي “لدينا فرصة تاريخية لتقديم نموذج سلام دافئ” وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال آل خاجة (40 عاما) خلال الاجتماع مع أشكينازي في القدس إنه “فخور بشدة ويشرف بأن يكون أول سفير إماراتي” لدى إسرائيل حيث قال إنه يناقش مع مضيفيه كيفية العمل معا.

وأضاف “مهمتي هنا هي تعزيز وتطوير هذه العلاقة ونأمل أن يجلب هذا السلام والازدهار لأهل الشرق الأوسط”.

وتقول وزارة الخارجية الإماراتية إن آل خاجة يتمتع بخبرات في قطاعات الطاقة ونزع السلاح وتطوير الأعمال والاستثمارات النفطية.

ومن المقرر أن يغادر آل خاجة إسرائيل، الأربعاء، على أن يعود لاحقا ليبدأ مزاولة مهام منصبه بعد تحديد موقع سفارة أبو ظبي في مدينة تل أبيب (وسط) وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية “طعنة في ظهر فلسطين”.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

حماس والجهاد تنددان

ونددت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين بوصول أول سفير للإمارات إلى إسرائيل لمباشرة عمله.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن “تقديم دولة الإمارات أوراق اعتماد سفير لها في إسرائيل “يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال”.

وأضاف قاسم أن “مسار التطبيع سيشجع الاحتلال على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة”.

واعتبر الناطق باسم حركة الجهاد داود شهاب أن تعيين أول سفير للإمارات لدى إسرائيل يمثل “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني” مضيفا أنه “سيسجل في سجل العار”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

معركة عالمية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.. ما موقف مصر؟

تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 114 مليونا و765 ألفا (غيتي - أرشيفية)

رعاة إسرائيليون يستهدفون سرقة مزارع فلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال (فيديو)

رعاة البقر الإسرائيليون يحاولون سرقة ضيعات المزارعين الفلسطينيين تحت حماية الشرطة (الجزيرة مباشر)

أسرة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام تتهم الشرطة الفرنسية بتعذيبه

صورة الناشط السوري المعتقل في فرنسا مجدي نعمة الشهير بـ"إسلام علوش" (مواقع التواصل)

صحيفة يونانية: مصر تترك الباب مفتوحا للتفاهم مع تركيا في شرق المتوسط

حقول الغاز المكتشفة في شرق المتوسط (الجزيرة)
الأكثر قراءة

“زمن أحمد موسى”.. هجمة شرسة على أكاديمي انتقد الإعلام المصري (فيديو)

الإعلاميان المصريان المقربان من السلطة أحمد موسى "يمين" ونشات الديهي (مواقع التواصل)

“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)

فجر غضبا عارما.. “انتحار” ناشط مصري في منفاه بالولايات المتحدة (فيديو)

الناشط المصري حسن كمال الذي توفي في منفاه بالولايات المتحدة (مواقع التواصل)

شاهد: لحظة اصطدام طائرة بسيارة أثناء هبوط اضطراري فوق طريق سريع

لقطة نشرتها إدارة الإطفاء المحلية في ليفرمور للحادث (مواقع التواصل)