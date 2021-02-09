نتنياهو ردا على بلينكن: الجولان ستبقى “إلى الأبد” جزءا من إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن مرتفعات الجولان السورية المحتلة ستبقى جزءا من بلاده “إلى الأبد”.

جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، ردا على تحفّظ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تأييد اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة وفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وقال نتنياهو “هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا من إسرائيل”.

وأضاف “موقف إسرائيل واضح لن ننسحب من الجولان وفي أية تسوية محتملة فإنها ستبقى إسرائيلية” دون مزيد من التفاصيل.

وامتنع وزير الخارجية الأمريكي، أمس الإثنين، عن تأييد اعتراف إدارة ترمب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

إدارة ترمب اعترفت في العام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (رويترز)

ولم يجب بلينكن بشكل صريح على سؤال وجهته له شبكة “سي إن إن” الأمريكية عمّا إذا كانت إدارته “ستواصل النظر إلى مرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل”.

وقال بلينكن في المقابلة التي نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نصها الحرفي، الثلاثاء، “الأسئلة القانونية حول شرعية الاعتراف بضم إسرائيل للجولان شيء آخر، وبمرور الوقت إذا تغيّر الوضع في سوريا فهذا شيء سنبحثه، سننظر إليه لكننا لسنا قريبين من ذلك”. لكنّه رأي أن “الجولان في الوقت الحالي مهم لأمن إسرائيل”.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (غيتي)

وقال نتنياهو للصحفيين ردا على ذلك “لقد قالوا إنهم يبحثون ذلك لكنني بحثته بالفعل فيما يخصني، ستظل هضبة الجولان إلى الأبد جزءا من دولة إسرائيل، جزءا خاضعا للسيادة”.

ولطالما طالبت سوريا بعودة الجولان، ولم يلق ضم إسرائيل للمنطقة اعترافا دوليا.

وخالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب القوى العالمية الأخرى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019.

واحتلت إسرائيل الهضبة الاستراتيجية في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981.