بدء المحاكمة الثانية لترمب بتهمة التحريض على العنف أثناء اقتحام الكونغرس

بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بتهمة التحريض على العنف في أحداث اقتحام الكونغرس، الشهر الماضي، وهي المحاكمة الثانية التي يخضع لها.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن المحاكمة الثانية لعزل ترمب بدأت، مساء اليوم، مضيفة أن أعضاء مجلس الشيوخ “سيصوتون على القواعد التي اتفقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة”.

وبذلك يكون ترمب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 من يناير/كانون الثاني الماضي، لصالح الموافقة على عزله بسبب دوره في التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكونغرس في السادس من الشهر ذاته.

وشهدت الجلسة مناقشات قانونية وإجرائية بشأن قواعد المحاكمة فيما سيقدم فريقا الادعاء والدفاع مرافعاتهما وحججهما خلال اليومين المقبلين.

وبموجب الدستور الأمريكي ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أي 67 عضوا لإدانة دونالد ترمب وفي حال تحقق ذلك ينبغي على أعضاء المجلس التصويت بغالبية بسيطة لتجريد ترمب من أهلية الترشح للانتخابات.

وافتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترمب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونغرس في هجوم السادس من يناير الماضي، بعد أن شجع مؤيديه في خطاب له على “القتال” لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأظهر التسجيل أنصار الرئيس السابق وهم يسقطون الحواجز ويعتدون على الشرطة.

وفي الاعتداء على مبنى الكونغرس، هاجم الحشد الشرطة مما دفع أعضاء المجلس للهرب طلبا للسلامة وقطع جلسة الكونغرس الرسمية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، بعدما ظل ترمب على مدى شهرين يطعن على نتائج الانتخابات. ولقي خمسة أشخاص حتفهم بينهم ضابط بالشرطة.

وقد وصف الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن ترمب المحاكمة بأنها مجرد “مسرحية سياسية وغير دستورية” وطالب خلال إيجاز له، المجلس بإسقاط التهم عن ترمب ووقف المحاكمة.

واعتبر ديفيد شون أحد محامي الدفاع عن ترمب أن محاكمة الملياردير الجمهوري سوف “تمزّق البلاد”.

واعتبر شون أن المحاكمة “سياسية” وسوف تجعل الولايات المتحدة “أكثر انقساما” وستضعف كثيرا مكانتها العالمية.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز ـ أرشيف)

ويبحث مجلس الشيوخ في نقاش يمتد على 4 ساعات مدى دستورية القضية بالنظر إلى أن ترمب لم يعد رئيسا، يعقبه تصويت بشأن الموضوع.

ومن المتوقع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ في تصويت بشأن دستورية المحاكمة.

وكان الجمهوريون في المجلس قد خسروا الشهر الماضي محاولة لعرقلة المحاكمة بناء على هذا الأساس.

وابتداء من غدا الأربعاء، يُمنح طرفا الدفاع والادعاء ست عشرة ساعة لشرح دفوعهما القانونية.

وقد تتضمن المحاكمة مناقشة إمكان استدعاء شهود والتصويت عليه.

وفي حالة إدانة ترمب يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التصويت أيضا على منعه من تولي مناصب رسمية مرة أخرى.