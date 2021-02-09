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الشرطة العسكرية القطرية تختتم تدريبا مشتركا مع القوات التركية (صور)

جانب من التدريب المشترك بين القوات القطرية والتركية (مواقع التواصل)
جانب من التدريب المشترك بين القوات القطرية والتركية (مواقع التواصل)
9/2/2021-|آخر تحديث: 9/2/202101:42 PM (مكة المكرمة)

اختتمت قوات الشرطة العسكرية القطرية تدريبا عسكرياً مشتركاً مع القوات التركية استمر لمدة 4 أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن هذا التدريب يهدف إلى “رفع القدرات القتالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري المشترك بين الجيش القطري ونظيره التركي”.

وشمل اليوم الختامي تنفيذ سيناريوهات مكافحة الشغب. وأشاد العميد الركن راشد محمد الهاجري قائد الشرطة العسكرية القطرية، والعميد رمضان إيديمير المستشار العسكري للقوات التركية في قطر، بما تميز به هذا التدريب من جودةٍ واحترافيةٍ وأداء مميز قدمه المشاركون.

وشهد العام الماضي تطورا في العلاقات العسكرية بين تركيا وقطر إذ نظمت تدريبات مشتركة وزيارات متبادلة لمسؤولين عسكريين من الجانبين.

وتضمنت تلك التدريبات مناورات مشتركة في الدوحة حول مكافحة الإرهاب في الأحياء المأهولة، بالإضافة إلى قيام عسكريين أتراك بتدريب أفراد من الجيش القطري ميدانيا على استخدام قذائف الهاون، وتدريبات لعناصر في قيادة القوات الخاصة القطرية.

شمل اليوم الختامي تنفيذ سيناريوهات مكافحة الشغب (مواقع التواصل)

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر ونفذت تدريبات عسكرية مشتركة.

قائد الشرطة العسكرية القطرية والمستشار العسكري للقوات التركية في قطر أشادا باحترافية التدريب (مواقع التواصل)

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، شهدت الدوحة، افتتح مقر قيادة القوات المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

شهد العام الماضي تطورا في العلاقات العسكرية بين تركيا وقطر
المصدر : وكالات

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