أذربيجان تطلق حملة لإعادة إعمار مدنها المحررة (فيديو)

تستعد أذربيجان، للبدء في حملة إعادة إعمار شاملة للمدن التي استعادت السيطرة عليها من أرمينيا، وتتضمن عددا من المحافظات فضلا عن مساحات واسعة من إقليم ناغورني كاراباخ.

وتبدو تلك المدن اليوم وكأنها منطقة أشباح نتيجة الأضرار التي لحقت بها كما هو الحال في مدن أغدام وفضولي وجبرائيل وزنغيلان.

وكان الرئيس الأذري إلهام علييف، صرّح مؤخرا أن بلاده تعتزم بناء مدن وقرى ذكية في كاراباخ مع الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة.

واستهلت باكو مشاريع إعادة الإعمار بإنشاء طريق يصل بين فضولي وشوشة، أعقبه وضع حجر أساس مطار دولي في فضولي.

ومؤخراً أجرى حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذري، جولة في المنطقة، برفقة ممثلي البعثات الدبلوماسية في باكو، حيث اطلعوا على حجم الدمار الذي لحق بتلك المدن وعلى المشاريع التي أطلقتها أذربيجان لإعادة الإعمار.

بدوره، قال السفير التركي في باكو، أركان أوزورال، إن أنقرة مستعدة لدعم أذربيجان وتلبية كافة احتياجاتها فيما يخص إعادة الإعمار المنطقة.

وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام، وإنشاء ممر يربط بين أذربيجان وإقليم ناختشيفان الأذري ذاتي الحكم.