قطر تقدم عشرات الأطنان من المساعدات الطبية للسودان

وصلت مطار الخرطوم، مساء الأحد، طائرة مساعدات قطرية تحمل 79 طنا من المحاليل الوريدية، وذلك لدعم المجال الطبي في السودان.

وكان في استقبال المساعدات، مديرة إدارة العلاقات بوزارة الصحة السودانية، إيمان مختار، والسفير القطري إلى الخرطوم عبد الرحمن بن على الكبيسي.

وأشادت مسؤولة الصحة السودانية، بدعم دولة قطر ومساعداتها لبلادها في المجال الصحي.

فيما قال السفير القطري، إن هذه المنحة تأتي دعما للمجال الصحي والطبي بالسودان.

وأكد الكبيسي أن المساعدات القطرية تأتي في إطار العلاقات المميزة بين الشعبين السوداني والقطري.

وكانت الدوحة أرسلت للخرطوم في 22 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شحنة مساعدات طبية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة للسودان، بعد فيضانات أدت لسقوط 100 قتيل وشردت مئات الآلاف من السكان.