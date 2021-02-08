السودان.. إحراق حافلتين خلال احتجاجات طلابية والشرطة تطلق قنابل الغاز (فيديو)

شهدت ولاية شمال كردفان بعد ظهر اليوم الإثنين مظاهرات طلابية حاشدة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالولاية.

وتطورت الاحتجاجات لأعمال شغب بعد أن تحول مسار المظاهرات لميدان الحرية بالمدينة.

وأدت أحداث الشغب لإحراق حافلتين تابعتين لحكومة الولاية.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

يُذكر أن الاحتجاجات امتدت إلى أمانة حكومة الولاية التي يجاورها منزل والي الولاية خالد مصطفى آدم.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أصدر قرارا اليوم الاثنين بإعفاء الوزراء من مناصبهم، على أن يستمروا في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم.

ووجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.