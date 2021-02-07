البث الحي
سياسة|تركيا

مقاتلات تركية تجري تدريبات مع طائرة إنذار مبكر للناتو (فيديو)

7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202111:46 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، إجراء مقاتلاتها تدريبات تكتيكية مع طائرة إنذار مبكر لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت الوزارة في بيان أن طائرات حربية تركية نفذت مع طائرة الإنذار المبكر “E-3A AWACS” مهمة “NEXUS ACE” التكتيكية.

وانضمت تركيا إلى حلف الناتو عام 1952، في سياق الخوف من التمدد السوفيتي غربا. ويستضيف مقر الحلف اجتماعات دورية بين الجانبين التركي واليوناني في محاولة لتخفيف التوتر بينهما، بسبب خلافات على الحدود البحرية شرق المتوسط.

وتستهدف هذه الاجتماعات وضع آلية لفض النزاعات في بحر إيجة وشرقي المتوسط، كما يجري خلالها بحث وثيقة تنص على حزمة إجراءات لبناء الثقة بين البلدين، وإقامة خط اتصال مباشر بين السلطات العسكرية على مدار اليوم.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

التوريث يصل لمقاعد مجلس النواب المصري (فيديو)

مجلس النواب المصري (أرشيف)

السيسي: نصف مباني مصر عشوائية وسنصل إلى نتيجة بخصوص سد النهضة بالصبر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (موافع التواصل)

بعد 7 أعوام من إغلاقها.. اليونان تقرر إعادة فتح سفارتها في ليبيا

وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس (ر ويترز)

جدل واسع في السودان بسبب ملتقى داعم للتطبيع بمشاركة حاخام إسرائيلي.. ما القصة؟ (فيديو)

أبو القاسم برطم، رئيس مبادرة "تعزيز التسامح" في السودان (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

شاهد: رجل يدفع مسنا بقوة على الأرض في الحي الصيني بكاليفورنيا

لقطة من مقطع الفيديو الصادم (مواقع التواصل)

نيويورك تايمز: الإمارات تجسست على رسائل بين الشيخة موزا وميشيل أوباما

الشيخة موزا لدى استقبالها ميشيل أوباما في الدوحة أواخر عام 2015 (مواقع إلكترونية)

سرقة محل مشغولات ذهبية في مصر.. ما علاقة عادل إمام؟

الممثل المصري عادل إمام (مواقع التواصل)

“كوكا كولا مصابة بكورونا”.. تجربة صيدلاني فرنسي تفجر جدلا واسعا (فيديو)

فاحص فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) (غيتي)