مقاتلات تركية تجري تدريبات مع طائرة إنذار مبكر للناتو (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، إجراء مقاتلاتها تدريبات تكتيكية مع طائرة إنذار مبكر لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت الوزارة في بيان أن طائرات حربية تركية نفذت مع طائرة الإنذار المبكر “E-3A AWACS” مهمة “NEXUS ACE” التكتيكية.

وانضمت تركيا إلى حلف الناتو عام 1952، في سياق الخوف من التمدد السوفيتي غربا. ويستضيف مقر الحلف اجتماعات دورية بين الجانبين التركي واليوناني في محاولة لتخفيف التوتر بينهما، بسبب خلافات على الحدود البحرية شرق المتوسط.

وتستهدف هذه الاجتماعات وضع آلية لفض النزاعات في بحر إيجة وشرقي المتوسط، كما يجري خلالها بحث وثيقة تنص على حزمة إجراءات لبناء الثقة بين البلدين، وإقامة خط اتصال مباشر بين السلطات العسكرية على مدار اليوم.