قناة الحدث السعودية تبث مؤتمرا قديما للمتحدث باسم قوات حفتر (فيديو)

بثت قناة الحدث، أمس السبت، ما قالت إنه مؤتمر صحفي مباشر لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ويتحدث باسمها أحمد المسماري.

وقطعت القناة السعودية لقاء مع أحد الضيوف لبث المؤتمر الصحفي، كما نشرت مجموعة من الأخبار العاجلة أثناء بث البيان، الذي استمر لأكثر من 12 دقيقة.

لكن المفاجأة أن المؤتمر أو البيان المذكور تم بثه على صفحة المسماري في 26 من يناير/كانون الثاني الماضي بعنوان “ندوة اليوم بالجامعة البريطانية الليبية بمدينة بنغازي”.

الفيديو الأصلي على صفحة المسماري

ويبدو أن القائمين على القناة قد انتبهوا لهذا الخطأ المهني فقاموا بقطع البث من دون أي توضيح من المذيع إن كانت الندوة تبث بشكل مباشر أو إنها مسجلة، مشيرا فقط إلى أن ذلك كان جانبا من ندوة للمسماري حول التطورات في ليبيا.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاعلام العالمي والعربي، قناة #الحدث السعودية بثت اليوم مؤتمر صحفي لمدة 12 دقيقة على أنه جديد للمتحدث باسم #حفتر مع سيل من العواجل، بالبحث تبين أن الفيديو كان ندوة للمسماري الشهر الماضي😅😂😂 pic.twitter.com/ZXhd1GYtPT — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) February 6, 2021

وظن بعض المتابعين لقناة الحدث ممن لم يكتشفوا الخطأ أن القناة قطعت البث على المتحدث باسم قوات حفتر وغرد أحدهم على تويتر قائلا “قطعوا البث على المسماري”.