شاهد: تركيا تطور نسخة أقل وزنا من بندقيتها الوطنية

طورت تركيا نسخة مخففة الوزن من بندقيتها الوطنية محلية الصنع (MPT-76) وباتت جاهزة للاستخدام من قبل قوات الأمن.

وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، الأحد، استكمال أعمال النسخة المخففة من البندقية المصممة من قبل مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، بحسب وكالة الأناضول.

وتم بدء الإنتاج التسلسلي للبندقية عام 2016 وكانت تزن 4.2 كلغ وجرى إنقاص وزنها عبر التحديث الأخير بمقدار أكثر من 400 غرام لتزن نحو 3.750 كلغ.

يشار إلى أن البندقية “MPT-76” اجتازت بنجاح 42 اختبارا في ظروف قاسية مثل البرودة والحرارة الشديدة والمطر والوحل في إطار معايير حلف شمال الأطلسي “الناتو”.