جدل واسع في السودان بسبب ملتقى داعم للتطبيع بمشاركة حاخام إسرائيلي.. ما القصة؟ (فيديو)

دافع سياسي وبرلماني سوداني سابق عن تنظيمه ملتقى في السودان ضم أحد الحاخامات الإسرائيليين، بالإضافة إلى ممثلين للديانات المسيحية والبوذية واليهودية، قائلا إن السودان يضم مواطنين ينتمون لمختلف التوجهات الدينية.

وقال أبو القاسم برطم في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن التطبيع “قضية سياسية” وإن طرحه “اجتماعي وليس سياسيا”.

وأضاف برطم أن السودان بها “يهود وبوذيون ومسيحيون ولا دينين” وأن الملتقى الذي نظمه بحث التعايش بين هذه الأطياف، على حد قوله.

من جانبه، قال آدم أحمد يوسف، نائب الأمين العام لهيئة “شؤون الأنصار”، إن دعوة برطم هي تطبيع ترفضه الشعوب العربية والإسلامية على الرغم من مواقف حكوماتها.

وقال يوسف إن الهيئة رفضت المشاركة في الملتقى لأنها اعتبرته تطبيعا مع كيان يغتصب حقوق المسلمين والعرب، كما الحال مع نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم السبت، تنظيم “ملتقى التسامح” الذي شهد مشاركة حاخم من تل أبيب وقسيس مسيحي وممثلين عن “اللادينيين” والبوذيين.

وأثار الملتقى جدلا في السودان في وقت رفضت فيه أطراف عدة المشاركة بينها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة، أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.