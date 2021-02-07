البث الحي
سياسة

جدل واسع في السودان بسبب ملتقى داعم للتطبيع بمشاركة حاخام إسرائيلي.. ما القصة؟ (فيديو)

7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202111:14 AM (مكة المكرمة)

دافع سياسي وبرلماني سوداني سابق عن تنظيمه ملتقى في السودان ضم أحد الحاخامات الإسرائيليين، بالإضافة إلى ممثلين للديانات المسيحية والبوذية واليهودية، قائلا إن السودان يضم مواطنين ينتمون لمختلف التوجهات الدينية.

وقال أبو القاسم برطم في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن التطبيع “قضية سياسية” وإن طرحه “اجتماعي وليس سياسيا”.

وأضاف برطم أن السودان بها “يهود وبوذيون ومسيحيون ولا دينين” وأن الملتقى الذي نظمه بحث التعايش بين هذه الأطياف، على حد قوله.

من جانبه، قال آدم أحمد يوسف، نائب الأمين العام لهيئة “شؤون الأنصار”، إن دعوة برطم هي تطبيع ترفضه الشعوب العربية والإسلامية على الرغم من مواقف حكوماتها.

وقال يوسف إن الهيئة رفضت المشاركة في الملتقى لأنها اعتبرته تطبيعا مع كيان يغتصب حقوق المسلمين والعرب، كما الحال مع نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم السبت، تنظيم “ملتقى التسامح” الذي شهد مشاركة حاخم من تل أبيب وقسيس مسيحي وممثلين عن “اللادينيين” والبوذيين.

وأثار الملتقى جدلا في السودان في وقت رفضت فيه أطراف عدة المشاركة بينها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة، أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد 7 أعوام من إغلاقها.. اليونان تقرر إعادة فتح سفارتها في ليبيا

وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس (ر ويترز)

شاهد: رجل يدفع مسنا بقوة على الأرض في الحي الصيني بكاليفورنيا

لقطة من مقطع الفيديو الصادم (مواقع التواصل)

وزارة سودانية ترفض المشاركة في فعالية تدعم التطبيع مع إسرائيل

مظاهرات سابقة في السودان احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل (غيتي-أرشيف)

شاهد: لحظة لقاء صحفي الجزيرة محمود حسين بوالدته عقب الإفراج عنه

محمود حسين وقبلة على رأس الأم بعد طول احتجاز (رويترز)
الأكثر قراءة

“كوكا كولا مصابة بكورونا”.. تجربة صيدلاني فرنسي تفجر جدلا واسعا (فيديو)

فاحص فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) (غيتي)

“في التالتة شمال”.. أبو تريكة يحجز مقعده في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ (فيديو)

محمد أبو تريكة النجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم

سرقة محل مشغولات ذهبية في مصر.. ما علاقة عادل إمام؟

الممثل المصري عادل إمام (مواقع التواصل)

هل تأخر السيسي في الاتصال ببايدن؟ المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية ترد (فيديو)

جيرالدين غريفث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية (الجزيرة مباشر)