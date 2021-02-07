بعد 7 أعوام من إغلاقها.. اليونان تقرر إعادة فتح سفارتها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أمس السبت أنها ستعيد فتح سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح قنصلية عامة لها في مدينة بنغازي (شرق).

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة اليونانية على موقعها الإلكتروني، وعلى موقع تويتر.

Ανακοίνωση ΥΠΕΞ σχετικά με την επαναλειτουργία της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τρίπολη και το άνοιγμα Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη 🔗 https://t.co/WLSjcnVHbI — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 6, 2021

وأوضح البيان أنه على ضوء التطورات الأخيرة، وتحديدا انتخاب قائمة رئيس الوزراء المكلف في ليبيا عبد الحميد دبيبة في تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي، قرر وزير الخارجية، نيكوس ديندياس إعادة فتح السفارة في طرابلس.

وبالتوازي مع ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح قنصلية عامة لليونان في مدينة بنغازي، بحسب المصدر ذاته.

وكانت اليونان قد أعلنت إغلاق سفارتها وسحب دبلوماسييها وموظفيها من العاصمة الليبية طرابلس مع تصاعد التوترات الأمنية في ليبيا عام 2014، وهو إجراء اتخذته أيضا العديد من العواصم الأوربية والعربية آنذاك.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وملتقى الحوار السياسي الليبي أعلنا، مساء الجمعة، عن فوز قائمة تضم دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وذلك بعد خلاف سياسي طال أمده منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011.

مرحلة جديدة في ليبيا بعد اختيار مجلس رئاسي مؤقت (رويترز)

وقال عبد الحميد دبيبة، في كلمة متلفزة أمس السبت إن حكومته حريصة على الإيفاء بالتزاماتها إزاء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

​​​​​​​وفي 1 فبراير/ شباط الجاري، قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021، نافية أن يكون ما يتم مشروع تقاسم سلطة.