شاهد: لحظة لقاء صحفي الجزيرة محمود حسين بوالدته عقب الإفراج عنه

وصل الزميل محمود حسين الصحفي بالجزيرة إلى منزله، اليوم السبت، عقب الإفراج عنه بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال في مصر.

ووثق ناشطون لقاء الزميل حسين بوالدته ولحظات الاحتضان والعناق ودموع الفرحة، لدى وصوله إلى بيت العائلة الذي تجمعت أمامه الحشود في أجواء احتفالية.

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت، اليوم، عن الزميل محمود حسين الصحفي في “شبكة الجزيرة” بعد أكثر من ألف وخمسمئة يوم من احتجازه بشكل تعسفي.

وفي ديسمبر/كانون أول 2016، أوقفت السلطات المصرية الصحفي محمود حسين، لدى عودته إلى مصر في إجازة مع عائلته من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومنذ تاريخ اعتقاله استمرت السلطات المصرية في تمديد احتجازه من دون محاكمة وأما الاتهامات فخالية من أي دليل.

وصول الزميل #محمود_حسين الصحفي بالجزيرة إلى منزله عقب الإفراج عنه بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال في #مصر pic.twitter.com/MJnO5LI4DZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2021

وقالت “شبكة الجزيرة الإعلامية” في بيان لها إن الإفراج عن الزميل حسين يمثل لحظة حق ومحطة ملهمة على طريق حرية الصحافة.

وذكر البيان أن “شبكة الجزيرة إذ ترحب وتسعد بالإفراج عن الزميل محمود، فإنها ترى أنه لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية، فقد سلبت حريته واعتقل تعسفيًا بلا جرم سوى أنه سعى إلى نقل الخبر بمهنية وموضوعية”.

واعتبر البيان أنه “خلال فترة اعتقاله التعسفي أصبح محمود حسين رمزا لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”.

وأشادت “الجزيرة” في الوقت ذاته، بما عبرت عنه منظمات حقوقية دولية وهيئات إعلامية عالمية من “تنديد باعتقاله التعسفي” طوال هذه الفترة.

وأضاف البيان أن الشبكة تبتهج لعودة الزميل محمود إلى عائلته وأبنائه. وتابع “تأمل أسرة الجزيرة وزملاؤه أن يتمكن سريعا من تجاوز آثار هذه المحنة، وأن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته المهنية المتميزة”.

وتنشد “الجزيرة” الحرية لجميع الصحفيين القابعين ظلما وراء القضبان في كل مكان. ووجهت الشبكة الشكر لكل المنظمات والهيئات وكل أصوات الحق التي نادت بحرية محمود حسين وحرية الصحافة.